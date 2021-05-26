Karpaz'da 34 dönüm yandı

Dipkarpaz - Zafer Burnu arasında bulunan Şelenoz mevkiinde yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 30 dönümlük makilik alan ile 4 dönüm biçilmemiş arpa ve bir dönüm anız yandı.

Yangına polis itfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra, çevre halkı traktörler ile ve Dipkarpaz Belediyesine ait iş araçları ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

“Köyde sabit İtfaiye ŞART!”

Dipkarpaz’daki yangın bölgedeki güvenlik endişeleri de arttırdı. Dipkarpaz Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, köyde sabit itfaiyenin olması gerekliliğine değindi. Borak, bu tarz yangınlarda erken müdahalenin önemine vurgu yaptı.

Borak, “Yaz Kendini Hissettiriyor. Artık Daha Dikkatli Olmamız Gerekir. Köyde Sabit İtfaiye ŞART!” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Borak, şunları dile getirdi: “Sorumsuzluk, "CANIMIZI" Yaktı. Allah'a Şükür, Yangın Daha Fazla Büyümeden Belediye, İtfaiye, Polis Ekipleri ve Yerel Halkın Desteği ile Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı. Yaz Kendini Hissettiriyor. Artık Daha Dikkatli Olmamız Gerekir. Köyde Sabit İtfaiye ŞART!”