Karpaz ve Kormacit için aşı gönderildi

Kıbrıs'ın güneyinden, Rizokarpaso, Ayia Triada, Kormakitis ve Karpasia’da yaşayan Kıbrıslı Rumlarla Maronitlere yeni bir grup Covid-19 aşısı gönderildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti başkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 50 yaş üstü hemen hemen bütün enklavların aşılandığını, tüm yetişkin kişilerin aşılanmasının devam edeceği belirtildi.

Komiser Photiou, Sağlık Bakanlığı, Karpasia ve Maronit köylerindeki hemşirelere katkılarından ve aşı programının başarıyla uygulanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti iletti.