Karpaz açıklarında olası ABD askeri operasyonları için NOTAM yayımlandı
Karpaz açıklarında olası askeri faaliyetlere ilişkin bir NOTAM (Havacılara Bildiri) yayımlandı.
Yayımlanan uyarıda, yarımadanın açıklarındaki hava sahasında “olası askeri operasyonlar” gerçekleştirilebileceği belirtilirken, bu bölgede uçuş yapacak pilotlara dikkatli olmaları, acil durum frekansını dinlemeleri ve bölgedeki hava trafik kontrolörleriyle sürekli iletişim halinde olmaları çağrısı yapıldı.
Cyprus Mail'in aktardığına göre, NOTAM’ın son versiyonunda ABD’ye doğrudan atıf yapılmazken, önceki versiyonlarda söz konusu faaliyetlerin ABD ordusu tarafından gerçekleştirilebileceği ifade edilmişti.
Söz konusu uyarı, Orta Doğu’da süren çatışmalar nedeniyle son haftalarda Doğu Akdeniz’de artan askeri hareketlilik ortamında yayımlandı. Bölgede ABD’ye ait uçak gemisi USS George H.W. Bush’un bulunduğu değerlendiriliyor.