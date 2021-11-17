'Karma'da karar anı

Karma oyun kaldırılması veya düzenlenmesine ilişkin oluşturulan Ad-Hoc Komite üyesi, Demokrat Parti eski Başkanı, Milletvekili Serdar Denktaş, karma oy ile ilgili olarak 2 farklı öneriyi gündeme taşıdı.

Kanal SİM’de Serhat İncirli’ye konuşan Denktaş, mührün elli oy anlamına geldiğini söyledi, “Elli adaya 'tik' oluyorsa, o zaman karma yapacak olanlar da bölge sınırlarına uymak koşuluyla, 50 kişiye oy vermek zorunda olsunlar. 'Karma' kullananlar iradeyi çiğnemesinler!” önerisinde bulunduğunu dile getirdi.

Denktaş, bu önerinin komite toplantısında gündeme getirdiğini, masada alternatif olarak durduğunu kaydetti.

Farklı bir öneriyi daha masaya taşıdığını ifade eden Denktaş, ‘Tek kişiye karma oy kullanılması, yani bir partiden 49 kişiye oy verilsin, karma hakkı da tek kişi için kullanılması’ önerisinde bulunduğunu da açıkladı.

Denktaş, bu konudaki sonucun yarın ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

TDP ve HP’den destek yok…

Hatırlanacağı üzere Seçim ve Halkoylaması Yasasındaki Karma Oy Sisteminin Kaldırılması veya Değiştirilmesine İlişkin Konuları Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite dün toplanmıştı.

Toplantıda, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi, karma oy sisteminin kaldırılmasına ilişkin öneriye bu aşamada destek veremeyeceklerini gerekçeleriyle birlikte ifade etmişlerdi.

Komite’nin görev yönergesi oy birliği ile karar alınmasını gerektirdiğinden, karma oy siteminin kaldırılması yönündeki önerinin kabul edilmesi mümkün olmamıştı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, benimsedikleri yaklaşımın karma oyun kaldırılması yönünde olduğunu ancak komitenin kuruluşu aşamasında "oybirliği" ilkesinin benimsendiğini, bunun sağlanamaması halinde, mevcut düzenlemeden kaynaklanan geçersiz oy ihtimalinin bertaraf edilmesine yönelik iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Komite, karma oy sisteminin kaldırılmasına yerine değiştirilmesi yönündeki öneriler de ele alınmıştı.

Ulusal Birlik Partisi, parti olarak taleplerinin karma oy kullanımının değiştirilmesi değil kaldırılması olduğunu ifade ederek, bu yöndeki önerileri parti yetkili kurulularında değerlendireceklerini ifade etmişti.