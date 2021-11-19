Karma oy için nihai karar 23 Kasım’da

Fehime ALASYA

Seçim ve Halk Oylamasındaki Karma Oy Sisteminin Kaldırılması veya Değiştirilmesine İlişkin Konuları Görüşmek için Oluşturulan (Geçici) Ad-Hoc Komite’de nihai karar Salı gününe kaldı.

Halk Oylaması Yasası üzerinde yapılabilecek olası değişiklikler dünkü toplantıda Ad-Hoc Komite’de masaya yatırıldı. Nihai kararın 23 Kasım Salı günü belli olacağı ifade edildi.

Komitede ortaya konan değişikliklere ilişkin detay paylaşılmazken, UBP’nin ‘karma oyun kaldırılması’ görüşünde ısrarcı olduğu, ‘karma oyda değişiklik’ yapılmasına sıcak bakmadığı ifade edildi.

Geçtiğimiz gün yapılan toplantıda karma oyun kalkması için ‘oybirliğine’ varılamamıştı. Dünkü toplantıda ise karma oy kullanımındaki mevcut yasada rahatlatıcı düzenleme yapılıp yapılamayacağı görüşüldüğü öğrenildi.

Toplantıda her parti ortaya kendi görüşünü koyarken, bahse konu görüşler üzerine tartışıldığı, partilerin bu düşünceleri Parti Meclisi ile görüşeceği ve Salı günü yeniden toplantı yapılacağı belirtildi.

BAZI KOMİTE ÜYELERİ NE DEDİ?

HP Milletvekili Ayşegül Baybars:

“Hiçbir şey çıkmayabilir veya çok az iyileştirmeler olabilir”

Karma oyun kaldırılmasının geçmiş toplantıda ‘rafa kaldırıldığını’ söyleyen HP Milletvekili Ayşegül Baybars, bu oyların geçersiz sayılmaması için çeşitli formüller üzerinde durulduğunu anlattı. Baybars, karma oyların geçersiz sayılmasının önüne geçebilecek bazı formüller üzerinde konuştuklarını ifade etti.

Detay paylaşmayan Baybars, “Bazı sınırların kalması koşuluya, her ilçede en az iki partiye oy vermek yerine, genel seçim bölgesine yayılması konuşuldu, seçmenin ne kadar oy kullanacağı konuşuldu.” dedi.

UBP’nin, karma oyun kaldırılması görüşünde ısrarcı olduğu için, karma oyun kolaylaştırılması konusunda olumlu bir tavır sergilemediğini savunan Baybars, Parti Meclisinde yapılacak olan değerlendirmelerinden adım atılması yönünde sonuç çıkmazsa, mevcut sistemle seçime gidilebileceği öngörüsünü de paylaştı.

Baybars, “Hiçbir şey çıkmayabilir veya çok az iyileştirmeler de olabilir. Farklı görüşler son kez değerlendiriliyor. Net durum Salı günü ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe:

“İradenin sandığa doğru yansıması için görüştük”

Toplantıda çeşitli fikirlerin ortaya konulduğunu kaydeden CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, nihai karar için Salı gününe yeniden bir toplantı yapılması için karar alındığını belirtti. “Partiler ortaya konan görüşleri parti meclisi ile görüşeceklerini söyledi. Görüşecekler ve Salı günü yeniden toplanacağız” dedi.

Karma oy kullanacak olan iradenin oyunun yanmaması için her düzenlemeye de olumlu baktıklarının altını çizen Özdenefe, “Önceliğimiz karmanın kalkması yönündeydi ama bu olmadı, iradenin sandığa doğru yansıması için görüştük” şeklinde konuştu.

TDP Milletvekili Zeki Çeler:

“Karma oyun kolaylaştırılmasını konuştuk, her parti ortaya görüş koydu”

“Karma oyun kalkmayacağı zaten belirlenmişti, bunun kolaylaştırılması konuşuldu.” diyen TDP Milletvekili Zeki Çeler de her partinin kendi görüşünü ortaya koyduğunu anlattı.

Toplantıda sunulan öneri ve görüşlere ilişkin detay paylaşmayan Çeler, “Henüz sadece konuşulan detayların duyulması, ‘olmuş’ gibi anlaşılabiliyor, bu nedenle detay paylaşmamak için bir fikir birliğine vardık.” dedi.