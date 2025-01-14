“Karma evlilik sorunun çözümü için sorumluluk taşımalısınız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis’te yaptığı konuşmada, karma evlilikten doğan çocukların seyahat, eğitim ve çalışma hakları gibi özgürlüklerden mahrum kaldığını belirterek, bu konunun uluslararası arenada daha fazla gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı. Solyalı, Cumhurbaşkanlığı makamını bu konuda girişimlerde bulunmaya çağırdı.

2007 yılından itibaren karma evlilikten doğan çocukların hak mücadelesinin gündem olması gerektiğini belirten Solyalı, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlık hakkı ile ilgili siyasi kaygıların, ülkedeki çözümsüzlüğün ve insan hakları ihlali olarak görülebileceğini ifade etti.

Karma evlilikten doğan çocukların seyahat, eğitim, çalışma hakkı gibi özgürlüklerden mahrum kaldığı bir ortamda, konunun uluslararası arenada daha fazla gündeme getirilmesi gerektiğini vurgulayan Solyalı, Cumhurbaşkanlığı makamını bu konuda girişimlerde bulunmaya çağırdı. "Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler, 17 yıldır devam eden bu sorunun çözülmesi için sorumluluk taşımalıdırlar." dedi.

Son olarak, Kıbrıs’ın güneyinde alınan mahkeme kararına değinen Solyalı, Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi'nin vatandaşlıkla ilgili kararının, dilekçe hakkına ilişkin bir karar olduğunu ancak vatandaşlık hakkı kazandıran bir karar olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasında, 1960 tarihinden önce Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin soylarının da vatandaşlık hakkına sahip olacağına dikkat çeken Solyalı, 2007'de yapılan anayasa değişikliği ile getirilen istisnaların, hem Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına hem de Avrupa Birliği anlaşmalarına aykırı olduğunu söyledi.

Sivil toplumun ve derneklerin bu konuda mücadele ettiğini vurgulayan Solyalı, Cumhurbaşkanlığı makamının da bu süreçlere destek vermesi gerektiğini ifade etti. "Cumhurbaşkanlığı, bu insanların hak taleplerini ciddiye almalı ve bu konuda çözüm talep etmelidir," dedi.

Solyalı, karma evlilikten doğan çocuklarla İlgili 2007'de yapılan Anayasa değişikliği ile getirilen istisnaları şöyle sıraladı: