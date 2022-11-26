Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, Niyazi Kızılyürek ile görüştü

Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, AP milletvekili Niyazi Kızılyürek ile karma evlilik sorunu hakkındaki son gelişmeleri konuşmak için bir araya geldi.

Kızılyürek ile daha önce de görüşen hareket, Avrupa Parlementosu'nda Niyazi Kızılyürek'in karma evlilik sorununu dile getirmesini takiben Avrupa Komisyonu'na verdiği dilekçe ve geçtiğimiz günlerde Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile olan görüşmesindeki detaylar konuşuldu.

Avrupa Komisyonu'nun bu konunun çözülmesine ilişkin sıcak baktığını belirten Kızılyürek, birkaç ay içinde verilen dilekçeye geri dönüleceğini ve Anastasiadis'e, karma evlilik sorununun çözümü için çözüm önerileri sunduğunu belirtti.

Karma evlilik sorununun çözümü için her zaman elinden gelen desteği göstereceğini söyleyen Kızılyürek, Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi platformunun kısa ve uzun vadede izleyeceği yol hakkında da fikir önerilerinde bulunuldu.