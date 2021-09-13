‘Karısını ve oğlunu darp etti’

Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp meselesi ile ilgili tutuklanan zanlı F.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili ifade veren polis memuru Alpaslan Yavuz, zanlının “Ciddi darp” suçundan tutuklandığını söyledi. Yavuz, zanlının Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesindeki evinde, 12 Eylül saat 21.30 sularında kendisinden telefonunu isteyen 2 yaşındaki oğlunu ittirerek yüz üstünü düşmesine yol açtığını ve ciddi şekilde yaralanmasına neden olduğunu belirtip, saat 23.55 raddelerinde ise eşini, kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını dile getiren Yavuz, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminatla serbest kaldı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmaktan men edilmesi, haftada 1 en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücutta bulunması ve 10 bin TL tutarında nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.