Karısına tecavüz etti, ‘yuvamı kurtarmak için yaptım’ dedi

Lefkoşa’da ‘kendisine ekmek almadığı’ için eşini önce darp, sonra da tecavüz ettiği gerekçesiyle zanlı K.Ö tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis çavuşu Songül Aki, zanlı K.Ö’nün 12 Eylül saat 12.00 sularında evinde, ayrılma aşamasında olduğu eşini ‘kendisine ekmek almadığı’ gerekçesi ile ciddi şekilde darp ettiğini, ardından da tecavüz ettiğini aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, ifadelerin teyit edilmesi gerektiğini, ayrıca evde bulunan çocuklardan ifade alınacağını belirterek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı ‘yuvamı kurtarmak için yaptım’ dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.