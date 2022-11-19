Karel’in ‘mutlulukla’ dansı!

Küçük yaşında uluslar arası birçok başarıya imza atmış 12 yaşındaki Karel Biran, dansıyla büyülüyor…

4 yaşında başlayan jimnastik derslerinden sonra, öğretmen tavsiyesiyle önce hip hop ile dansa başlayan Karel, 6 yaşında Latin kökenli Salsa ve Carribbean dansları ile yarışmalara katılıyor.

“Ben dans ederken kendimi mutlu ve enerjik hissediyorum” diyen Karel için dans artık bir yaşam tarzı, kariyeri…

Dünya çapında önemli dereceler aldı…

İlk öncelikle partnerli olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde düzenlenen yarışmalarda başarılı dereceler elde eden Karel, daha sonra dünyanın farklı noktalarında yer alan yarışmalara da katıldı.

Yunanistan’da düzenlenen yarışmada birinciliği elde ederken, 2018’de Meksika’da düzenlenen uluslararası bir yarışmada da dünya yedincisi oldu.

Karel son iki yıldır da solo olarak yarışmalara katılıyor.

Karel, “Çok farklı insanlar tanıma şansım oldu, onların kültürlerini, dans tarzlarını gördüm. Yarışmalar her zaman çok heyecanlı geçiyor ama günün sonunda hep beraber çok eğeleniyoruz” sözleriyle dansın ve uluslar arası yarışmaların kendine kattıklarını da ifade ediyor.

“Karel dans etmekten çok mutlu oluyor, bu bizim için en önemli şey…”

Başarılı dansçı Karel’in babası Serkan Biran, oğlunun başarısından duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade ediyor:

“Karel’in teknik bilgisi yıllar içerisinde çok ilerledi. Farklı ülkelere giderek, orada kendinden büyük, profesyonel dansçılar tanıdıkça daha fazla bilgi edinme şansı oldu. Yaşı her ne kadar genç olsa da, kendisinde çok büyük bir olgunluk ve öz güven var.

Biz aile olarak çocuklarımızın her zaman ilgilenmek istediği dallara ve hobilere karşı destek sağlıyoruz. Büyük oğlumuz yurt dışında tiyatro okuyor. Karel de dans etmekten çok mutlu oluyor, bu bizim için en önemli şey. Bu konu da en büyük engelimiz aslında maddi destek. Daha önce ülkemizden bu desteği gördük ama yeterli olmuyor. Karel dünyanın birçok farklı ülkesinde Kıbrıs’ın kuzeyini temsil ediyor, buna karşısında devletin desteğini görmek en büyük arzumuz”…