Karel son yolculuğuna uğurlanacak
Lefkoşa kuzey çevre yolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Karel Taşkentli, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
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Lefkoşa kuzey çevre yolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Karel Taşkentli, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Ölümü ile yasa boğan Taşkentli için saat 12.00’de düzenlenecek cenaze töreni sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
5 yaşındaki Karel Taşkentli hayatını kaybetti
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Etiketler : trafik kazası