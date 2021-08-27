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Karel son yolculuğuna uğurlanacak

Karel son yolculuğuna uğurlanacak

Lefkoşa kuzey çevre yolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Karel Taşkentli, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

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Lefkoşa kuzey çevre yolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Karel Taşkentli, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Ölümü ile yasa boğan Taşkentli için saat 12.00’de düzenlenecek cenaze töreni sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

5 yaşındaki Karel Taşkentli hayatını kaybetti5 yaşındaki Karel Taşkentli hayatını kaybetti

 

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