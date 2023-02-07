Adıyaman’daki İsias Oteli enkazı önünde bulunan YENİDÜZEN Gazetesi Yazarı Sedat Kılıç orada yaşananları anlattı.

YENİDÜZEN’e telefonla olay yerinden bilgiler aktaran Sedat Kılıç “durumun çok kötü” olduğunu söyledi.

Kardeşi Recep Kılıç’ın enkazdan sağ olarak kurtulduğunu ancak kuzeni Havin Kılıç’ın hâlâ enkaz altında olduğunu ifade eden Sedat Kılıç, “Dün gece biz buraya gelene kadar yıkıntıdan bir çivi bile alınmamış” dedi.

Şu sıralarda iş aracı ile alt ve yanlardan enkaza müdahale edildiğini anlatan Kılıç “Vinçler olsa, üstten çok daha sağlıklı bir müdahale yapılacaktı. Şu anda yapılan müdahale yıkıcı ve yaralayıcı, üstten beton bloklar vinçle alınması gerekiyor. O şekilde olsa yıkıntıda hasar daha az olurdu” dedi.

Sedat Kılıç, enkazda Sivil Savunma ve Mardin’den gelen takviye bir ekibin çalıştığını kaydederek bugün daha sağlıklı bilgiler vermeyi umuttu ettiğini belirtti. Kılıç, “Kardeşim Recep enkazdan kendi imkanları ile çıktı, kuzenim Havin yıkıntının altında, umutla bekliyoruz” dedi.

"ÇAPA KÜREKLE YIKINTI KAZILIYOR, BÖYLE OLMAZ"

Kıbrıs'tan giden ekibin "çapa kürekle" yıkıntıda çalıştığını anlatan Kılıç çalışmaların yeterli düzeyde olmadığına vurgu yaptı.