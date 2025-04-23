Kardeş Korolar 28 Nisan'da Gazimağusa'da konser verecek

Kıbrıs Sanat Derneği, Gazimağusa Belediyesi'nin organizatörlüğünde, Kardeş Korolar konsepti çerçevesinde, Samsun Güzel Sanatlar Derneği ile Sinop Tüketiciler Derneği koroları olarak 28 Nisan Pazartesi saat 20.00'de Rauf Raif Denktaş kültür ve Kongre Merkezi'nde hayatta olan bestekarlardan, Devlet Sanatçısı, koro şefi ve bestekar Osman Ergen'in besteleri ile Kıbrıs Türkülerinden oluşan bir konser verecek.

Bu konserde Kosova ses sanatçısı Hürmet Bahtiyar Celina da misafir sanatçı olarak yer alacak. Kıbrıs Sanat Derneği başkanı Aytaç Çağın, konsere giriş ücretsiz olup, tüm halkın davetli olduğunu belirtti. Konserin tekrarının, 9 Mayıs'ta Sinop'ta yapılacağı da vurgulandı.