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"Kararlılık sonuç getirir"

"Kararlılık sonuç getirir"

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütleri tarafından hazırlanan ortak metnin açıklandığı etkinlik, dün akşam ara bölgede gerçekleştirildi. Ortak metin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere BM temsilcisine teslim edildi

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Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütleri tarafından hazırlanan ortak metnin açıklandığı etkinlik, dün akşam ara bölgede gerçekleştirildi. Ortak metin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere BM temsilcisine teslim edildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, sürece vurgu yaparak, "Kararlılık sonuç getirir." ifadelerini kullandı.

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