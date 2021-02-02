Kararlar yarın açıklanacak

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada Üst Komite kararlarının resmi gazetede yayınlanacağını, kapanma ve ekonomik tedbirlerle ilgili kararların ise yarın açıklanacağını duyurdu.

Ayrıca ekonomik önlemler ve bölgelerde sona erecek olan kısıtlamalar ile sokağa çıkma kararıyla ilgili olarak da yarın saat 14:00’de basın toplantısı gerçekleştirilecek

Başbakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugünkü toplantısında çeşitli karar ve öneriler saptayarak Başbakan Ersan Saner’e iletti. İletilenler Başbakan ve bazı Bakanların katılımı ile akşam saatlerinde değerlendirildi. Üst Komite kararları yarın resmi gazetede yayınlanacak. Başbakan Ersan Saner yarın saat 14.00’te yeni ekonomik önlemleri açıklamak için gerçekleştireceği basında toplantısında hükümetin 5 ilçede ( Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke) yarın gece yarısı sona erecek kısmi sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararını da açıklayacak ve üst komite kararları ilgili değerlendirmelerde bulunacak.”