Karar var, destek yok

UBP-DP-YDP Hükümeti, pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle özel sektöre destek kararı aldı, uygulamadı. Sosyal sigorta primlerinde işveren destek payının yüzde 65’inin devlet tarafından ödenmesine ilişkin yasa gücündeki kararname, kaynak yetersizliğine takıldı.

2 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve uygulamaya girmeyen kararnameye göre işveren destek priminin 6 aylık ödemelerinin (Mart 2022 - Ağustos 2022) yüzde 65’i devlet tarafından ödenecekti.

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP Hükümeti, kendi hazırladığı yasa gücündeki kararnameyi uygulayamadı.

‘Pandemi ve yüksek enflasyon’ gerekçesiyle sosyal sigorta primlerinde işveren destek payının yüzde 65’inin devlet tarafından ödenmesine ilişkin yasa gücündeki kararname, eksik kaynağa takıldı.

İşverenler, sigorta ödemelerinde yüzde 35’lik kısmını ödese de, devletin üstlendiği rakam yatırılmadığı için çalışanlar mağdur oldu, hizmet alamadı.

50 bin sigortalıyı kapsayan, Mart-Ağustos ayları için geçerli olacak uygulama için 50 milyon TL açık oluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, yaşanan sıkıntıyı YENİDÜZEN’e doğruladı. 50 milyon TL’lik eksik kaynağın Maliye Bakanlığı tarafından İstihdam Destek Merkezi’ne bu hafta içerisinde ödeneceğini, sorunun çözüleceğini iddia etti.

Binlerce sigortalı, devlet tarafından gereken ödemenin yapılmaması nedeniyle Sosyal Sigorta Yasası kapsamındaki sağlık, doğum, evlilik gibi yardımlardan yararlanamadı. Emekli olacak kimi çalışanların ise söz konusu destek priminin yatırılmasını beklediği, maaş alamadıkları öğrenildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, yaşanan sıkıntıyı YENİDÜZEN’e doğruladı, sorunun bu hafta içerisinde çözüleceğini açıkladı.

Taçoy, işveren destek primine ilişkin 50 milyon TL’lik eksik olan kısmın Maliye Bakanlığı tarafından İstihdam Destek Merkezi’ne bu hafta içerisinde ödeneceğini söyledi.

İşveren destek priminden 45 bin kişinin yararlanması gerekirken, bu sayının 55 bine yükseldiğini ifade eden Taçoy, “Sayı açıldı. Maliye Bakanlığı ile yapılan anlaşma gereği İDM’nin ödeyeceği eksik kaynak ödenecek. Maliye Bakanlığı’na aylık 12 milyon 500 bin TL geri ödeme yapıp, sorunu çözeceğiz” dedi.

Emekçinin yaşadığı sıkıntıya, sendikalar tepki gösterdi.

Devrimci Genel-İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, devletin devlete olan borcu nedeniyle sigorta çalışanlarının sıkıntı yaşadığını söyledi, “Çalışanlar hastanelerde sağlıkla ilgili doğum, evlilik yardımlarını alamıyor. Bu bir rezilliktir” dedi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kapsam dışı bırakılması gereken sektörün de prim desteğine dahil edilmesini eleştirdi, bu nedenle mağduriyet yaşadığını kaydetti.

SENDİKALAR NE SÖYLEDİ?

Devrimci Genel-İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit:

Devletin devlete borcundan dolayı sigortalı mağdur oluyor, rezillik

“Teşvik meselesi zor ekonomik koşullarda işveren ve çalışanları rahatlatmak için atılan iyi adımdı. İşçilere dönük katkı olmalıydı. Ama bir devlet yardımıydı. Öyle tuhaf bir şey yaşıyoruz ki devletin devlete borcundan dolayı sigortalı mağdur oluyor, sıkıntı yaşanıyor. Çalışanlar hastanelerde sağlıkla ilgili doğum, evlilik yardımlarını alamıyor. Bu bir rezilliktir. Bu da KKTC’ye yakışan bir durumdur. Çalışanlar, mağduriyetle ilgili sendikaya başvuruyor. Bu durum kabul edilemez.”

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

Kapsam dışı bırakılması gerekenler bırakılmadı

“Bunun böyle olacağı belliydi. Kaynak olmadığı belliydi. Devletin macera aramaya gerek yoktu. Teşvik kapsamında kısıtlamaya gitmediler. İhtiyaçlı olup olmadığına bakılmaksızın destek primi yatırılmak istendi. Mağdur olmayanlara da prim desteği yapıldı.

Kapsam dışı bırakılması gereken işverenler vardı. Gelirlerinde düşüş yaşanmayan, artış yaşananlar vardı. Market ve gıda sektörü bunların başında geliyordu.

Marketlere, gıda tedarikçilerine yüzde 65 prim destek yaparsan kaynak yetersiz olduğundan eksiye düşersin. Çalışanlar da mağduriyet yaşar.”

Karar neydi?

2 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan karar şöyleydi: Ülkemizde yaşanan Corona Virüsü (Covid-19) salgın nedeniyle çalışma hayatında meydana gelen olağanüstü koşullar, keza ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon ortamı nedeniyle ülke ekonomisi olumsuz yönde etkilenmiş olup halen faaliyette bulunan işletmeler ödeme güçlüğü içine girmiştir. Bu nedenle işbu kararname kapsamında olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların mevcut işyerlerinde devamlılığının sağlanması amacıyla sosyal sigorta primlerinin belli bir oranının karşılanması ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede Mart 2022 - Ağustos 2022 dönemi boyunca işletmelerin sosyal sigorta prim oranlarının bir kısmının karşılanması amacıyla işbu Yasa Gücünde Kararname hazırlanmıştır.

Yüzde 65’i devlet tarafından ödenecekti…

Resmi Gazete’de yer alan karar kapsamında işveren destek priminin yüzde 65’i devlet tarafından ödenecekti.

Karar şöyleydi: “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası'nın 4'üncü maddesinin (2)'nci fıkrası kapsamında olan sigortalı çalışanlara Mart 2022 - Ağustos 2022 ayları için Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası 'nın 83'inci maddesine göre hesaplanan çalışana ait prim tutarına ilaveten, işveren hisse miktarının% 35'ni prime esas kazanç tutarı üzerinden kesip, en geç ilgili ayı takip eden ayın 15'ine kadar ödenmesi koşuldur. Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası'nın 83'inci maddesine göre hesaplanan Devlet hissesi hariç kalan işveren hisse miktarının % 65'i, İstihdam Destek Merkezinden ödenir.