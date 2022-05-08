Karaoğlanoğlu'nda feci kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Karaoğlanoğlu'nda dün saat 23.30 sıralarında yaşanan kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Polis Bülteni'nde yer alan bilgiye göre; Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Hüseyin Avlar, 72 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MU 395 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrederken viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolun kuzey kısmından çıkan araç, önce banket dışındaki otobüs durağı tabelasına, ardından da iki ayrı siteye ait çevre taş duvarına ve demir korkuluklara çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan MU 395 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Avlar ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kemal Kaplan kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hüseyin Avlar acil serviste, ağır yaralanan Kemal Kaplan ise yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.