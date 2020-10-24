"Karantinadayız, iyiyiz"

Özatay Fotoğrafçılık Direktörü Buket Özatay, annesi Feryal Özatay’da Covid-19 bulgusuna rastlandığı, çocukları ve torunlarına yapılan testlerin ise negatif olduğu açıkladı. Temaslılarının karantinaya alınmasından ötürü, Özatay Fotoğrafçılığın 23 Ekim – 6 Kasım tarihleri arasında kapalı olacağını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla annesi Feryal Özatay’ın durumunun iyi olduğunu bildiren Özatay şu paylaşımı yaptı:

“Annem Feryal Özatay’ın Covid 19 testi pozitif çıktı. Ben dahil çocukları ve torunlarının ilk testleri negatif çıktı.

Annem Pandemi Hastanesinde tedavi görmektedir. Durumu iyidir. Bizler ise 14 gün karantina otellerinde misafir ediliyoruz!!!

Bu durumdan dolayı da İş yerimiz

Özatay Fotoğrafçılık 23 Ekim - 6 Kasım 2020 tarihleri arasında kapalı olacaktır.

Sağlıkla Kalalım.

Arayıp soran herkese teşekkür ederim”