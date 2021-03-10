‘Karantina’da tecavüz’ iddiası, Polis: “Zanlı alkollüydü”

Devrim DEMİR

Karantina otelinde ‘tecavüz’ şikâyeti üzerine tutuklanan 46 yaşındaki A.E, Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Ülkeye birlikte geldiği ve aynı karantina otelinde kaldığı 24 yaşındaki M.D.’ye alkol tesiri altında tecavüz etmekle suçlanan A.E, M.D.’nin şikayeti doğrultusunda yakalandı.

Polis: “Karantina odasında birlikte alkol aldılar”

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Polis Çavuşu Tufan Yoncacı mahkemede verdiği bilgide, zanlı A.E.’nin ülkeye 27 Şubat tarihinde inşaat işçisi olarak, şikayetçi M.D ile birlikte giriş yaptıklarını söyledi.

Yoncacı, zanlı ve şikayetçinin Alsancak’ta faaliyet gösteren ve şu an karantina otel olarak kullanılan River Side Otel’e yerleştirildiklerini anlattı.

Yoncacı, zanlı A.E.’nin kaldığı 424 numaralı odada müşteki ile birlikte alkol aldıktan sonra, şikayetçinin kaldığı 425 numaralı odaya zorla alkol tesiri altında girdiğini kaydetti.

Şikâyet üzerine tutuklandı… Soruşturma devam ediyor…

Soruşturmayı yürüten Polis Çavuşu Tufan Yoncacı, zanlının şikayetçiye zorla tecavüz ettiğini, M.D’nin Girne Polis Müdürlüğü’ne şikâyette bulunduğunu ifade etti.

Şikayetçinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve soruşturmanın yeni başladığını kaydeden Yoncacı, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.