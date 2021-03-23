Karantina takip platformu hakkında partiler ve milletvekillerine bilgi verildi

“Karantina Takip Platformu” hakkında, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanları ile milletvekillerine bilgi verildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, bu coğrafyada ilk olma özelliği de taşıyan, akıllı telefon ve akıllı bileklik yardımı ile temaslı kişilerin veya ülkeye giriş yapan ziyaretçilerin ev ortamında karantinaya girebilmelerini sağlayacak, çeşitli ikaz ve fiziksel takip süreçlerinden oluşan “Karantina Takip Platformu” konusunda Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanları ile milletvekilleri bilgilendirildi.

Saner: "Karantina uygulamasına yönelik harcamaların teknolojik imkanlar kullanılarak azaltılması öngörülüyor"

Meclis’teki bilgilendirme toplantısında konuşan Başbakan Ersan Saner, karantina takip platformunun ülkenin kamu maliyesine binen ciddi yükü azaltmaya dönük önemli bir proje olduğunu ve bu proje kapsamında aylık 9-10 milyona yaklaşan karantina uygulamasına yönelik harcamaların teknolojik imkanlar kullanılarak azaltılmasının öngörüldüğünü anlattı.

Covid -19 sürecinin daha uzun süre devam edeceğini de kaydeden Başbakan Ersan Saner, bu bileklikle 7 gün 24 saat karantinada olan kişilerin takibinin yapılacağını vurguladı.

Oğuz, projeye ilişkin bilgi verdi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ise, mali konularda projeye ilişkin bilgi aktardı ve ülkede faal olarak hizmet veren iki GSM operatöründen ihale yoluyla teklif alındığını ve değerlendirilen teklifler sonucunda da ihaleyi Kuzey Kıbrıs Turkcell firmasının aldığını anlatarak bu konudaki diğer mali çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de, sistemin tanıtımı ve işleyişi hakkında bilgiler verdi ve parti başkanları ile milletvekillerinin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.