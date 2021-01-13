Karantina şartıyla güneye geçtiler

YENİDÜZEN

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türk işçilerin bir kısmı, geri dönüşlerinde devletin belirlediği otel veya yurtlarda kalmak şartıyla bu sabah erken saatlerde yine yollarla düştü.

Pandeminin başında bir süre “geri dönmemek üzere” güneye geçen, en son yine karantina uygulamasına giren işçiler, yine karantina merkezlerinde kalacak şekilde güneye geçti.

Kermiya Geçiş Noktasında bu sabah işlerinin yolunu tutan işçiler, akşam saatlerinde yine aynı noktada kendilerini bekleyen otobüslerle karantina merkezlerine götürülecekler.