Karantina bilekliği ile Girne Belediyesi’nde Güngördü:”Kameralardan tespit edildi, polise bilgi, verildi”

Karantina bilekliği ile Girne Belediye binasında görüntülenen 1 kişi belediye veznesinde işlem yaptı ve binadan ayrıldı. Karantina bilekliği ile restoranda, markette görüntülenen kişilerin ardından, bir kişi de bugün Girne Belediyesi’nde objektiflere takıldı.

Girne Belediyesi Başkanı Güngördü kapıda zabıta ile birlikte birçok tedbirin bulunmasına karşın binaya giriş yapan kişinin fatura ödemesi yaptığı adresle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ilgili kişinin kamera görüntülerinden tespit edildiğini, hemen polise bilgi verilerek gerekli işlemlerin başlatıldığını söyledi.

Güngördü, ilgili kişinin binaya girer girmez görevli zabıtalar tarafından fark edildiğini ve Sağlık Bakanlığına hemen bilgi verilerek ilgilenileceği yanıtını aldığını kaydetti.

İlgili kişinin emlak vergisi ödemeye geldiğini de belirten Güngördü, faturadan adresinin tespit edilerek Girne Polis Müdürlüğüne gerekli şikayetin yapıldığını söyledi.