“Karanlık yeter, ışık ol!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, bu akşam saat 19.00'da Namık Kemal Lisesi'nde eylem düzenledi.

CTP'den yapılan açıklamada, yeni eğitim yılına yine endişeyle başlanacağı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

Yeni eğitim yılına yine endişeyle başlıyoruz.

Okul binaları güvensizliğe terk edilirken, kaynaklar yandaşlara dağıtılıyor, bilimsel ve çağdaş eğitim kriterleri görmezden geliniyor, ders kitaplarına müdahale ediliyor.

Bu ülke kötü yönetiliyor, çocuklarımızın bugünü ve yarını karartılmak isteniyor.

Geleceğe ışık olmak için hep birlikte ayağa kalkacak, utanç hükümetinin karşısında duracak, çözümlerimizle yeni bir döneme yol alacağız.

Yokluklara ve yetersizliklere dikkat çekmek için mumlarımızla birlikte Namık Kemal Lisesi önündeyiz. Eylemlerimiz sürecek.