“Karanlık işlerin geçiş merkezi KKTC”

Serap ŞAHİN

Son 1 yılda uluslararası suç örgütleriyle ilintili 82 kişinin ‘KKTC’ bağlantısı tespit edildi, bazısı sınır dışı edilirken, bazısının ise, ada yarısına girişi yasaklandı. Ancak genel kanı, bu rakamların, buz dağının sadece görünen yüzü olduğu yönünde…

YENİDÜZEN, Kıbrıs’ın kuzeyinde son 1 yılda “yasaklı” ilan edilip “KKTC”ye girişi yasaklanan şahısları araştırdı. Genellikle Interpol tarafından aranan söz konusu şahısların, büyük oranda “Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam sürüp, yatırım yaptığı” resmi verilere yansıdı…

Yine resmi verilere göre, genellikle “suç örgütü kurup, yönetme", “uyuşturucu madde ticareti”, “yasadışı bahis” ve “silah ticareti” suçlamalarıyla Interpol tarafından aranan 82 kişinin, uluslararası suç örgütleriyle bağlantıları bulunuyor…

Uluslararası suç örgütleriyle bağlantıları bulunan söz konusu şahısların, Kıbrıs’ın kuzeyine nasıl girdikleri sorusunun yanıtını arayan YENİDÜZEN, eski İçişleri Bakanları Asım Akansoy ve Ayşegül Baybars ile görüştü, her iki isim de “tanınmamış ülke ve zayıf siyasi irade” vurgusu yaptı. Kıbrıs’ın kuzeyinin uluslararası hukukun dışında olmasından dolayı suç örgütü ve kişileri için, kirli ekonomik ilişki için zemin olduğunu belirten İçişleri eski Bakanı, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy,

“Kaynağı belirsiz mali kapasiteye sahip olanların rahatlıkla hareket edebildiği, karanlık işlerin geçiş merkezi haline getirilmesinin çok rahat olmasından dolayı da KKTC’nin tercih edildiği bir gerçektir.” dedi. Akansoy, Devlet yapılanmasının zayıflığı ile siyaset, bürokrasi, mafya ilişkilerinin yaygınlığının bu tür yerlerin daha da cazip hale gelmesine neden olduğuna dikkat çekti.

Akansoy; Bakanlar Kurulu’nun, İnterpol tarafından aranan kişilerin sınır dışı edilmesi ile ilgili işlemleri süratle hayata geçirmesi gerektiğini kaydetti.

İçişleri eski Bakanı Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ise, suçluların Kıbrıs’ın kuzeyini tercih etme sebebinin “KKTC”’nin tanınmamış bir ülke olması” ve aynı zamanda insan ticareti ve kaçakçılığı konusunda da merkez haline geldiğine işaret ederek “Raporlara kadar girmiş durumdayız.” dedi.

Eski İçişleri Bakanları ne dedi?

İçişleri eski Bakanı, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy:

“Karanlık işlerin geçiş merkezi KKTC”

Kıbrıs’ın kuzeyinin uluslararası hukukun dışında olmasından dolayı suç örgütü ve kişileri için, kirli ekonomik ilişki için zemin olduğunu belirten İçişleri eski Bakanı, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy,

“Kaynağı belirsiz mali kapasiteye sahip olanların rahatlıkla hareket edebildiği, karanlık işlerin geçiş merkezi haline getirilmesinin çok rahat olmasından dolayı da KKTC’nin tercih edildiği bir gerçektir.” dedi. Devlet yapılanmasının zayıflığı ile siyaset, bürokrasi, mafya ilişkilerinin yaygınlığının bu tür yerlerin daha da cazip hale gelmesine neden olduğuna dikkat çeken Akansoy, “Bundan dolayı ekonomik kirlenme, sosyal alanı bozmakta, hayatın her alanında büyük yozlaşma yaşanmaktadır.” şeklinde konuştu.

İnterpol tarafından aranan kişilerin Polis Genel Müdürlüğü tarafından bilindiğini ifade eden Akansoy şunları kaydetti:

“Ülkeye girdikten sonra İnterpol gerekli girişimleri yapmakta, PGM’ye bilgi verilmektedir. Ancak konu siyasi iradededir. Bakanlar Kurulu’nun, İnterpol tarafından aranan kişilerin sınır dışı edilmesi ile ilgili işlemleri süratle hayata geçirmesi gerekir.

Ancak, bu kişilerin sosyal bir ekonomik güç odağı haline gelmesi, kendi beslediği yerel işbirlikçilerinin olması nedeniyle, zayıf siyasi iradelerce örneğin şu anki KKTC hükümeti gibi unsurlarca üzerine gidilmesi, altından kalkılabilmesi mümkün değil. Bugün yozlaşmanın bu denli derinleşmesinin nedeni de kaynağı belirsiz olan bu uluslararası mali güçlerin yerelleşmesi ve toplumu belli bir oranda etkisi altına almış olmasıdır. Esas yozlaşma da budur.”

İçişleri eski Bakanı, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars:

“KKTC’nin tercih edilme sebebi tanınmamışlık ve insan ticareti”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan İçişleri eski Bakanı Ayşegül Baybars, suçluların Kıbrıs’ın kuzeyini tercih etmesinin iki sebebi olduğunu söyledi.

En önemli etkenin ülkenin tanınmamışlığından kaynaklandığını ifade eden Baybars, “KKTC”’nin tanınmamış bir ülke olmasının, aranan kişilerin bu bölgeye kaçışını kolaylaştırdığını belirtti. "Uluslararası kuruluşlarla doğrudan temas kurulamaması ve uluslararası ilişkilerimizin sınırlı olması, kaçak kişilerin KKTC’yi güvenli bir sığınak olarak görmesine neden oluyor," diyen Baybars,

Kıbrıs’ın kuzeyinin aynı zamanda insan ticareti ve kaçakçılığı konusunda da merkez haline geldiğine dikkat çekti “Raporlara kadar girmiş durumdayız.” dedi.

Ülkede insan ticaretinin yaygın olduğunu ve uluslararası bağlantılara sahip aracılar tarafından ülkenin bu tür faaliyetler için pazarlandığını ifade eden Baybars, Türkiye ile imzalanan bir protokole de işaret etti, bu protokol ile Türkiye’de aranan kişilerin, KKTC’ye girişlerinin engellenmesinin hedeflendiğini ancak polis sisteminin henüz bu tür bir kontrolü uygulayacak altyapıya sahip olmadığını ve yeterli bütçe ayrılmadığı için gerekli yazılımın geliştirilmediğini kaydetti.

“Yasaklı göçmen” ve ülkeye giriş yasağı arasındaki fark

“KKTC”’ye girişi yasaklananlar, genel gerekçeli bir şikâyet doğrultusunda, baş muhaceret memurunun yetki verdiği kişinin inisiyatifinde giriş-çıkışının engellenmesi anlamına gelirken bu karar, genellikle bireysel durumlara dayanarak veriliyor ve belirli yetkililerin inisiyatifinde uygulanıyor.

Öte yandan, “yasaklı göçmen” ilanı daha üst düzey bir karar olup, kamu güvenliğini tehdit eden durumlar veya ciddi suçlar işlenmesi halinde Bakanlar Kurulu kararıyla veriliyor. Bu durumda, kişi ülkede yakalanırsa ihraç ediliyor; ülke dışında ise ülkeye girişi engelleniyor. Bakanlar Kurulu’nun kararıyla bu yasak, gerektiğinde tekrar kaldırılabiliyor.

2023 yılında 19 kişi “yasaklı göçmen” ilan edildi

İnterpol tarafından aranan şahıs “KKTC”’ye geldi

Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik raporu ışığında, Vlad islav Apakov'un İnterpol tarafından arandığı, ülkesinde birçok suç işlediği, “KKTC”'ye gelmeden önce Rusya'da çalışmakta olduğu bir firmadan yüklü miktarda parayı hesabına aktardığı, daha sonra “KKTC”'ye geldiğinin tespit edildiği belirlendi.

Vladislav Apakov'un 31.10.2023 tarihinde “Yasaklı göçmen” olarak ilan edilmesine karar verildi.

“KKTC”'deki öğrencileri kullanarak işletmelerden haraç isteyen şahıs

Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğü’nden gelen güvenlik raporunda, Şiyar Ay'ın, “Organize Suç Örgütü” üyesi olarak “KKTC”'deki öğrencileri kullanarak forex üzerinden faaliyet gösteren işletmelerden haraç istediğinin tespit edilmesi nedeniyle “Yasaklı Göçmen” olarak ilan edilmesine karar verdi.

6 Nijerya uyruklu şahsın çete üyesi oldukları tespit edildi

Polis Genel Müdürlüğünün 10 Ağustos 2023 tarihli güvenlik raporu uyarınca, 6 Nijerya uyruklu şahsın "Black Axe" çete üyesi oldukları ve yasa dışı faaliyetlerde bulundukları tespit edildi, şahısların, 12.9.2023 tarihinde “Yasaklı Göçmen” olarak ilan edilmelerine karar verildi.

Birçok suçtan aranan kardeşler “KKTC” ’de tespit edildi

Muhammed Hanifi Kulaksız ve Burak Kulaksız kardeşlerin organize suçlar kapsamında faaliyetleri takip edilen ve Türkiye’de “Suç Örgütü Kurmak”, “bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık” gibi suçlardan birçok kayıtlarının bulunduğu ve” KKTC”’ye gelerek, şirket kurmak ve yasadışı bahis ile kumar faaliyetlerinde bulunmak amacıyla araştırmalar yaptıkları belirlendi.

Öte yandan Burak Kulaksız’ın Asutay Silah Sanayi isimli silah dükkânın gizli ortaklarından olduğu, İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren konu işyerinin tabanca, tüfek ve askeri malzeme satış yaptığı, konu şahsın geçmiş yıllarda “KKTC”, T.C. ve Ukrayna'da yasadışı bahis ve kumar faaliyetlerinden yüksek miktarda paralar kazandığı tespit edildi.

Burak Kulaksız’ın konu silah satan işyeri aracılığıyla T.C.'den, Kıbrıs’ın kuzeyine ve güneyine yasal olmayan yollardan silah getirmek için araştırmalar yaptığı, konu sahsın geçmiş dönemde uzun yıllar Ukrayna'da yasadığı, Kiev'de güçlü bağlantılarının olduğu ve Rusya ile “savaş” halinde olan Ukrayna’ya yine konu işyeri aracılığıyla silah satmak için girişimlerde bulunduğu belirlendi.

Burak Kulaksız’in silah ticareti haricinde uyuşturucu madde kullandığı ve Ukrayna’da bulunduğu dönemde uyuşturucu ticareti yaptığı, yasadışı faaliyetlerde abisi olan ve yine faaliyetleri takip edilen Muhammed Hanifi Kulaksız’ın yardımcı olduğu, adi geçenin 2021 yılında T.C. de yasadışı bahis oynatmak faaliyetlerinde bulunduğu gerekçeleriyle 0.10.2023 tarihinde “Yasaklı Göçmen” olarak ilan edilmelerine karar verdi.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi “yasaklı göçmen” ilan edildi

Polis raporu ışığında, Shamil Kalaev'in Rusya Federasyonu tarafından İnterpol nezdinde Kırmızı Bülten ile arandığı , "Yabancı Terörist Savaşçılar (DEAŞ)" arasında yer alıp, Ukrayna menşei organize suç örgütleri ile de iltisaklı bir şahıs olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'ne girişinin yasak olduğunun tespit edilmesi nedeniyle Shamil Kalaev'in “Yasaklı Göçmen” ilan edilmesine karar verildi.

Victor Mihailovıç Paniushın’ın “yasaklı göçmen” ilan edilmesi

Bakanlar Kurulu, Victor Mihailoviç Paniushin (PANYUSHİN) isimli şahsın "Suç Örgütü Kurma, Yasadışı Şans Oyunları Düzenlemek ve Yönetmek, Bir Grup Kişinin İki veya Daha Fazla Kişiyi Kasten Yaralaması, Bir Kişinin Organize Bir Grup Tarafından Kaçırılması" suçlarından Rusya adli makamlarınca iadesi amacıyla aranması “Yasaklı göçmen” olarak ilan edilmesine karar verdi.

Saldırgan ve tehditkâr faaliyetlerde bulunan şahıs “yasaklı göçmen” ilan edildi

Polis Genel Müdürlüğü’nün 20 Ekim 2023 tarihli güvenlik raporu uyarınca, Ukashat Umar Faruk'un, saldırgan ve tehditkâr faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi, şahsın 10 Kasım 2023 tarihinde

“Yasaklı Göçmen” olarak ilan edilmesine karar verildi.

Suç örgütünün üyesi olduğu ve tefecilik yaptığı belirlenen şahsın ülkeye girişi yasaklandı

Baybaşin Suç Örgütü'nün üyesi olduğu tespit edilen ve "Heval" lakabı ile bilinen Arjen Sunal isimli şahsın, Baybaşin Suç Örgütü'nün Finansmanı ile kurulan ve tümü Gazimağusa da bulunan "Win Win Finans, Fast Direct Döviz Ltd. Vip Srnart Rent A Car Ltd. ve Vip Smart Security Com Ltd." isimli tüm işyerlerinde hissedar olan ve sorumlu olduğu konu işyerlerinde tefecilik, çek-senet ve finans faaliyetlerinde bulunduğundan “KKTC” 'ye girişinin yasaklanmasına karar verildi.

2024 yılında 57 kişi “yasaklı göçmen” ilan edildi

Dolandırıcılık çetesinin üyesinin ülkeye girişi yasaklandı

Henry Chukwuebuka Onodigbo'nun "Yahoo Boys" isimli dolandırıcılık çetesinin üyesi olduğu ve internet üzerinden çeşitli dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğünün öğrenilmesi nedeniyle, “Yasaklı Göçmen” ilan edilmesine karar verildi.

İnsan ticareti yapan şahıs “yasaklı göçmen” ilan edildi

Mir Hossain’in, çalışma izinli olduğu şirket aracılığı ile Bangladeş'ten birçok kişi getirdiği, getirmiş olduğu kişileri kendi kullanımında bulunan evlere yerleştirdiği, bu kişilere yalnızca ön izin çıkardığı ve çalışma izni çıkarmayıp kendilerini cezaya düşürdüğü, getirmiş olduğu kişileri yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçirdiğinin öğrenilmesi nedeniyle “yasaklı göçmen” ilan edildi.

“Gasp” suçundan kırmızı bültenle aranan şahsın birçok kez ülkeye geldiği belirlendi

Zhenhe Hua nın "Gasp" suçundan kırmızı bülten ile arandığı, 2022 yılında bu isimle birçok kez yurda giriş-çıkış yaptıktan sonra 22.6.2022 tarihinde Hua Dongperez olarak giriş yaptığı ve iş kurma izni aldığı tespit edilen şahıs “yasaklı göçmen” ilan edildi.

Bilişim dolandırıcılığı suçundan aranan şahıs

Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğü'nün güvenlik raporu ışığında, Felat Baver Taşçıer'in "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Dolandırıcılık, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Hırsızlık ve Hakaret" suçlarından hakkında yakalama emri bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti tarafından aranması nedeniyle, “Yasaklı Göçmen” ilan edilmesine karar verdi.

Uyuşturucu ticareti yapan şahıs

Bakanlar Kurulu,"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Kullanmak için Uyuşturucu Bulundurma" suçlarından hakkında yakalama emri bulunan Diren Düzgün adlı şahsın Türkiye Cumhuriyeti tarafından aranması nedeniyle “Yasaklı Göçmen” ilan edilmesine karar verdi.

"Suç Örgütü, Uyuşturucu Ticareti Para Aklama" suçlarından aranan şahıs

Marcin Mieczyslaw Okunievski'nin "Suç Örgütü, Uyuşturucu Ticareti Para Aklama" suçundan Polonya tarafından difüzyon mesajı ile uluslararası seviyede iadesi için aranması nedeniyle, “Yasaklı Göçmen” ilan edilmesine karar verildi.

Uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs

İsmail Altun'un, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti veya Sağlama” suçundan hakkında yakalama emri bulunmas ı ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından aranması nedeniyle, “Yasaklı Göçmen” olarak ilan edilmesine karar verildi.

"Yasadışı Kumar ve Şans Oyunları" suçundan aranan şahıs

Vladimir Khaliulin'in, İnterpol tarafından "Yasadışı Kumar ve Şans Oyunları" suçundan arandığından ülkesine iadesinin istenmesi nedeniyle, Vladimir Khaliulin'in “Yasaklı Göçmen” ilan edilmesine karar verildi.

İnternetten dolandırıcılık yapan şahıs “KKTC”’ de

Ridwan Ayinde Lawal' in “KKTC” 'de internet üzerinden Office 365 programını kullanarak İnternet erişim kurallarına aykırı çoklu e-posta gönderme (Email Spamming), internet üzerinden şahısların bilgilerini elde ederek, banka hesaplarına erişmek ve birçok farklı yöntem kullanarak İnternet dolandırıcılığı faaliyetleri yürüttüğü ve yürütmekle olduğu, bu dolandırıc lık faaliyetlerinden yüklü miktarda paralar elde ettiği, dolandırılan şahısların yurt dışında bulunmasından dolay ı adı edilen aleyhinde yasal işlem başlatılabilmesinin mümkün olmadığı, konu şahsın bu durumu fırsata çevirerek dolandırıcılık faaliyetlerini arttırarak devam ettiğinin öğrenilmesi nedeniyle “yasaklı göçmen” ilan edilmesine karar verildi.

Organize suç örgütü lideri “KKTC” ’de tespit edildi

Bakanlar Kurulu güvenlik raporu ışığında Nari Antonov ile Şehriban Toptal’ın İnterpol tarafından "Organize Suç Örgütü Kurma, Eroin, Kokain, Buprenorfin, Metadon, Metamfetamin, MDMA ve Amfetamin" gibi özellikle büyük miktarlarda narkotik maddeleri yasadışı olarak satın alıp depoladıkları ve sattıkları, daha sonra da emlak ve diğer işlemler yoluyla yasadışı gelirleri akladıkları" suçlamalarıyla uluslarası seviyede aranmaları nedeniyle “yasaklı göçmen” ilan edilmelerine karar verdi.

Şehriban Toptal, 18 Ağustos’ta Lefkoşa’da tespit edilerek ihraç edildi, Nari Antonov’un akıbeti bilinmiyor.

“Dolandırıcılık” ve “rüşvet” suçlarından aranan şahıslar

Evgenii Anikin'in “dolandırıcılık” , lvan Druganov'un ise “rüşvet” suçundan arandıkları, Rusya’ya iadelerinin istenmesi nedeniyle “yasaklı göçmen” ilan edilmelerine karar verildi.

Dolandırıcılık çetesi üyeleri

Temidayo Ayomide Onasanya ile Usman Ayomide lsiaq'ın , "Yahooboys" kod adlı dolandırıcılık çetesi üyesi olduklarından “yasaklı göçmen” ilan edilmelerine karar verildi.

Silahlı terör örgütü üyesi

Aydın Babat'ın , T.C. Ankara 1 O. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKK/KCK/YPG/YDG-H)" suçundan aranması nedeniyle “yasaklı göçmen” ilan edilmelerine karar verildi.

Kanada tarafından Interpol nezdinde aranan şahıs

Fadi Alturjman'ın, Kanada tarafından lnterpol nezdinde Kırmızı Bülten ile "Saldırı, Cinsel Saldırı, Öldürmeye Teşebbüs, Zorla Alıkoyma" suçlarından aranması nedeniyle “Yasaklı Göçmen” ilan edilmesine karar verdi.

Çete üyesi 2 şahsın yasaklanması

Sunday Stephen Aladeyekun ile Solomon llekhojie'nin "Bucaneers" çetesine üye olduklarından kamu yararı ve güvenliği açısından “Yasaklı Göçmen” ilan edilmelerine karar verdi.

Rus İnterpolü tarafından aranan şahıs

Rus İnterpolu tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Oleg Serebryanskiy'in “yasaklı göçmen” ilan edilmesine karar verildi.

İtalya’nın kırmızı bültenle aradığı şahıs

"Ndrangheta Marando" mafya suç örgütü kapsamında çalıntı eşyaların elde edilmesi suçundan ltalya makamlarınca Kırmızı Bülten ile aranan Sebastiano Claudio Saia'nın“yasaklı göçmen” ilan edilmesine karar verildi.

Birçok suçtan aranan 8 şahıs

Bakanlar Kurulu; Mehmet Kanık “Silahlı terör örgütüne üye olma”, Hakan Turgut “uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve sağlama”, Volkan Bektemur “hükümlü veya tutuklunun kaçması” Furkan Günesen “Kasten yaralama”, Anıl Banaz “silahla tehdit”, Suat Toğrulca “Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme, Tarkan Kama “Kasten yaralama” ve Muzaffer Bağışlıoğlu “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından “yasaklı göçmen” ilan edilmelerine karar verildi.

“KKTC” vatandaşlığına başvuran şahsın İnterpol tarafından arandığı ortaya çıktı

Yanxi Xia n/d Arman Kaya'nın, 2020 yılı içerisinde Yüksek Gelir dolayısıyla “KKTC” vatandaşlığı alabilmek için müracaatta bulunduğu, bu bağlamda yapılan güvenlik soruşturması neticesinde konu şahsın "Piramidal Yapılı Suç Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan dolayı Çin Adli Makamları tarafından 9.11.2021 tarihinden itibaren A-93-39/11-2021 kontrol numarası ile Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranmakta olduğundan, “yasaklı göçmen” ilan edilmesine karar verildi.

Kazakistan lnterpolü tarafından aranan şahıs

Azimzhan Saidbayev'in Kazakistan lnterpolü tarafından arandığından “yasaklı göçmen” ilan edilmesine karar verildi.

"Dolandırıcılık ve Suç Örgütü" suçundan aranan şahıs

Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik raporu ışığında, Interpol nezdinde "Dolandırıcılık ve Suç Örgütü" nedeniyle aranan Paul Warkertin’in yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verildi.

Yabancılar yasasında 2 şahsın yasaklı ilan edilmesi

Bakanlar Kurulu, güvenlik raporu ışığında, Benjamin Siewert ile Janine Siewert'in Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca “Yasaklı Göçmen” ilan edilmelerine karar verdi.

39 kişi kamu düzenini tehlikeye atma olasılığından “yasaklı göçmen” ilan edildi

Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik raporu ışığında 2024 yılında toplamda 39 kişiyi kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya “KKTC” halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan “Yasaklı Göçmen” ilan edilmelerine karar verdi.

Söz konusu şahıslar şöyle:

John Ellıs Amor

Hüseyin Gözübüyük ile eşi Aysun Gözübüyük'ün

Yahya Ezer

Saim Kurucu

Bayram İkanç

Veli Erdal

Sebahattin Kılıç

Yuhong Yang

Dingitan Wu

Ku Lu

Jian Zhang

Tao Du

Bin Dai

Ruiyang Ma

Murat Gül

Hakan Kızıloğlu

Yakup Serttaş

Mustafa Akkoyun

Cengiz Çalışar

Oluwatobi Lucky Williams

Tamar Bodaveli

Arash Maher

Elijah Chinwdu Emenike

Olayinka Samuel Anıfowose

Chukwurah Stanley Nwaduche

Ali Can Sönmez

Cansu Çelik

Sezer Gönül

Öner Onaylı

Marina Eleonore Olivia Demange Reffet

Jesse lkedinma Onokwai

Adekoyejo lsaac Adewuyi

Olagoke Enoch Fagbote

Olayinka Oladimeji Dada

Emmanuel Olasunkanmi Fagbote

Valentine Alfred Udida

Liangyong Li

Yun Wu

İsveç merkezli uyuşturucu çetesinin liderinin ülkeye girişi yasaklandı

Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik raporu ışığında, İsmail Abdo'nun, İsveç Merkezli uyuşturucu çetesinin lideri olmaktan İnterpol tarafından aranması nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca, “KKTC” 'ye girişinin yasaklanmasına karar verdi.

İsveçli şahsın ülkeye girişi yasaklandı

Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik raporu ışığında, İsveç uyruklu Mattias Joakim Boser'in, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca, “KKTC” 'ye girişinin yasaklanmasına karar verdi.

Çin’de kırmızı bültenle aranan şahsın ülkeye girişi yasaklandı

Tiange Wang'ın, Çin Halk Cumhuriyeti'nde lnterpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranması nedeniyle “KKTC”'ye girişinin yasaklanmasına karar verildi.

Yasadışı bahis oynatan şahsın ülkeye girişi yasaklandı

Yasadışı olarak internet üzerinden bahis ve kumar oynattığı, yasadışı bahis ve kumar faaliyetlerine finansal destek verdiği, ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyinde yasal düzenlemesi bulunmayan Forex faaliyetleri üzerinden kazanç elde ettiğinin öğrenilmesi nedeniyle, kamu yararı ve güvenliği açısından Guakang Yang’ın ülkeye girişi yasaklandı.

Uyuşturucu satıcısının ülkeye girişi yasaklandı

Nijerya uyruklu, Abdulmuhiz Adedolapo Ahmed'in “KKTC”'de bulunma amacının uyuşturucu madde ticareti ve internet üzerinden çeşitli dolandırıcılık faaliyetleri yürütmek olduğu ve 16.4.2024 tarihinde yurtdışına çıkış yaptığından şahsın ülkeye girişi yasaklandı.