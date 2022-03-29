Karanlık günler

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndaki (KIB-TEK) yatırım eksikliğine bağlı üretim yetersizliği gerekçesiyle elektrik kesintileri sürerken, şimdi de akaryakıt tedariki konusunda sorun baş gösterdi. Yetkililer, santralde 7-8 günlük akaryakıt stokunun olduğunu belirterek, akaryakıtın yarın adaya ulaşacağını söylerken, kesintilerin ana nedeninin Teknecik Elektrik santralindeki ‘ARIZALAR’ olduğu ifade ediliyor.

Teknecik’te 2 bin 400 ton yakıt bulunduğunu aktaran yetkililer, 7-8 günü yetecek kadar akaryakıtın olduğunu ve ‘yakıt bitti’ söylentilerinin doğru olmadığını savundu, santralin aktif bir şekilde çalıştığını söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu, yakıtın Çarşamba günü (yarın) geleceğini söylerken, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz yakıt tedarikinin sağlanamamasının Rusya-Ukrayna savaşının bir etkisi olduğuna dikkat çekerek, yakıtın gelememesi durumunda büyük bir sorunla karşı karşıya kalınacağına vurgu yaptı.

Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 jeneratörün, 1 de termik santralin arızalı olduğunu dile getiren El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, yatırımın yapılmaması durumunda kesintilerin de artarak devam edeceğini, yatırımın şart olduğunu ve halkın daha fazla mağdur olmaması gerektiğini ifade etti.

İlgili kesimler ne dedi?

Başbakan Faiz Sucuoğlu:

“Çarşamba günü yakıt gelecek”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, akaryakıtla ilgili sıkıntı olmadığını, şu anda stokta 2 bin 400 ton yakıt bulunduğunu söyledi, Çarşamba günü (yarın) ise yeni yakıtın adaya geleceğini dile getirdi. Sucuoğlu, Serbest Liman’da Müdür atamasının yasal değişiklikle yapılacağını belirtti.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz:

“7-8 gün yetecek kadar yakıt var… Yakıt gelmezse sıkıntı yaşayacağımız kesin”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, 7-8 günlük yakıt bulunduğunu ve şu anda elektrik üretiminin yapıldığına vurgu yaptı. Büyükyılmaz, yakıt konusunda yaşanan sıkıntının Rusya-Ukrayna savaşından dolayı olduğunu belirtti.

Büyükyılmaz şunları söyledi:

“Şu anda stoklarımızda 2 bin 400 ton yakıt bulunuyor ve santral aktif vaziyette. Elimizde bulundurduğumuz stokla 7-8 gün boyunca üretim yapabiliriz. Ülkemizde yakıt bittiği söylentileri var ama bunlar gerçek dışı. Gemi de yolda geliyor. Yakıtın gelememesi Rusya-Ukrayna savaşının etkisidir. Bilindiği üzere Karadeniz’de bazı limanlar şu anda kapalı, mayın temizleme çalışması da yapılıyor. Şunu söyleyebiliriz ki, savaşın etkilerini yaşıyoruz. Yakıt gelmezse sıkıntı yaşayacağımız kesin ama yakıtı ülkemize ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz.”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç:

“Şu anda 3 jeneratör, 1 de termik santral arızalıdır, kesintilerin başlıca nedeni budur”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, “Son 2-3 yılda tek kuruşluk yatırım yapılmadı” dedi, yatırım yapılmaması durumunda yaşanan elektrik kesintilerinin artarak devam edeceğini belirtti. Yakıt konusunda da bilgi veren Özkıraç, yakıtın yarın adaya gelmesinin beklendiğini söyledi.

Özkıraç şöyle konuştu:

“Teknecik Elektrik Santrali’nde benim bildiğim kadarıyla şu anda 2 bin ton yakıt bulunuyor, yarın da yakıt gelmesi bekleniyor. Santralde şu anda 3 jeneratör, 1 de termik santral arızalıdır, kesintilerin başlıca nedeni budur. Çünkü gerekli yatırım yapılmıyor. Yatırımların yapılmaması durumunda bu kesintiler artarak devam edecek. Şu anda bir kaos ortamı var ve bu ortam devam edecek. 2019 yılında o günün Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile imzaladığımız protokole uyulsaydı santralde 4 jeneratör olacaktı ve bugünleri yaşamayacaktık. Hep söyledik, ‘yatırım olmalı’ dedik. Halkın daha fazla mağdur olmaması gerekiyor. Ne yazık ki son 2-3 yılda tek kuruşluk yatırım dahi yapılmadı. Güneyden elektrik alma konusunda bir sorunumuz yok, sürekli olarak alıyoruz.”

AKSA Kıbrıs Santral Müdürü Şener Şentürk:

“Bir sorun yok, AKSA üretim yapıyor”

AKSA Kıbrıs Santral Müdürü Şener Şentürk, “AKSA’nın üretiminde bir sorun yok, bizde yeterli stok mevcut ve elektrik üretimi yapıyoruz. Gerekli taahhütleri yerine getiriyoruz” değerlendirmesini yaptı.