Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, 6 Şubat depreminde Adıyaman’da İsias Otel’de hayatını kaybeden yakınlarının adlarını yaşatmak adına hayata geçirecekleri projelerinden biri olan eğitim kompleksi için Gazimağusa Belediyesi’ne ait bir yer belirlediklerini açıkladı. Yerin kendilerine verilmesi için Belediye’ye başvurduklarını belirten Karakaya, “Okul yeri için karar bekliyoruz” dedi.

Adaleti sağlamak ve çocukların adlarını eğitim odaklı projelerde, spor ve kültürel faaliyetlerde yaşatmayı hedeflediklerini belirten Karakaya, ilk icraatlarının ise “destek ve başarı” bursu vermek olacağını duyurdu.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ile kurucu üyeler Sena Bundak Topukçuoğlu, Pembe Yakula, Esra Özberkman ve Fatoş Karasel, Derneğin amaçları, çalışmaları ve ihtiyaçları ile ilgili Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine bilgi verdi.

“Olayın sadece sahibi ile üstünün kapanması büyük bir adaletsizlik olur”

Dernek adına konuşan Başkan Ruşen Karakaya, ilk olarak İsias Otel ile ilgili devam eden soruşturma sürecine değinerek, aileler olarak davanın ilerleme aşamasından memnun olduklarını söyledi ve davanın sadece otel sahipleri ile fenni mesulleri ile sınırlı kalmamasını temenni etti. Karakaya, “İzin veren, imza atan herkesin iddianameye, davaya girmesi gerekir. Biz o yüzden aileler olarak adalet arayışımıza devam ediyoruz. Çünkü olayın sadece sahibi ile üstünün kapanması büyük bir adaletsizlik olur, on saniyede çöken bir binanın adaleti bu olamaz” dedi.

“Temel amaçlarımız adaleti sağlamak ve çocuklarımızın adlarını yaşatmak”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni kurma nedenlerini “başka çocukları mutlu etmek, eğitimlerine destek olmak, hayatını kaybeden çocuk, veli ve öğretmenlerin adlarını yaşatmak olarak” gösteren Karakaya, “Biz zaten dernek kurmadan önce de kenetlenmiştik, bir aile olmuştuk. Derneği kurarak bu amaçlara ulaşabileceğimize inandık” dedi. Karakaya, adaleti sağlamak ve çocuklarının adını yaşatmanın ise temel amaçları olduğunu ekledi.

Çocukların adlarını eğitim odaklı projelerde, spor faaliyetlerinde, kültürel faaliyetlerde yaşatmak istediklerini belirten Karakaya şöyle devam etti:

“Hayatını kaybeden bütün çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimiz başarılı insanlardı. Çocuklarımızın her birinin voleybol dışında müthiş yetenekleri vardı… Satranç şampiyonluklarından tutun, çaldıkları müzik aletlerinden, oynadıkları diğer spor dallarına… Hepsi çok yetenekli çocuklardı ve bu çocuklar bizden çalındı, alındı… Bu yüzden eğitim odaklı projelerde, spor ve kültürel faaliyetlerde adlarının yaşaması gerekiyor."

“Müthiş bir toplumsal dayanışma var… Bu bize güç veriyor”

Dernek kurulduğu andan itibaren müthiş bir toplumsal dayanışmaya tanık olduklarını söyleyen Karakaya, “Her türlü etkinlik bizim derneğimizin yararına yapılmaya başlandı” dedi ve bundan mutluluk duyduklarını ve güç aldıklarını vurguladı. Karakaya, “Herkes bu dernekle gönül bağı istiyor” dedi.

Derneğin şu anda 700’e yakın üyesi olduğunu ancak 10 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Karakaya, “On bin üye ile hedeflerimize ulaşabiliriz” dedi ve gönüllülerin yardımına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

“Biz bir adım atacağız, bu adımı toplumla birlikte atacağız”

“Biz bir adım atacağız, bu adımı toplumla birlikte atacağız” diyerek yapmayı hedefledikleri eğitim kompleksinden bahseden Karakaya, “Neden çok güzel bir okul; spor salonu, yeşil alanı, kültür merkezi, yüzme havuzu içinde olan bir eğitim kompleksi yapmayalım dedik. Bu bir hayal değil, hedeftir ve bunu Mağusa’da başaracağız” ifadelerini kullandı.

Eğitim kompleksi için Belediyeye ait olan bir yer belirlediklerini ve bu yer için Belediyeye başvurduklarını aktaran Karakaya, “Okul yeri için karar bekliyoruz. Bu yeri bize vereceklerine inanıyoruz” dedi. Ruşen Karakaya, yeri aldıktan sonra okul projesinin hazırlanması için gönüllerle çalışmak veya bir yarışmaya çıkılması seçeneklerinin olduğunu da belirterek, yarışmaya çıkılması düşüncesine sıcak baktıklarını söyledi. Karakaya, ada çapında herkesin kendilerine destek olacağına inanç da belirtti.

Her ilçeden 35 çocuğa burs

Eylül ayından itibaren Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile iş birliği içinde orta eğitim öğrencilerine burs vermeye başlayacaklarını da duyuran Karakaya, kendileri için 35 rakamının hassasiyetinden bahsederek, ilk etapta her ilçeden 35 çocuğa burs vermeyi ve ilerleyen yıllarda bütçeye bağlı olarak rakamı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Ada genelinde gönüllülere ihtiyacımız var”

Dernek binası ile ilgili sorunlarından da bahseden Karakaya, Belediye’nin kendilerine bir yer verdiğini ancak bu yerle ilgili bazı sıkıntılar olduğunu anlatarak, yeni bir bina için araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Ada genelinde gönüllülere ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Karakaya, gönüllü olmak isteyenleri kendileri ile iletişime geçmeye çağırdı.

Dernek adına hazırlanan ürünleri satın alarak da Derneğe katkı sağlanabileceğini anlatan Karakaya, “Şu ana kadar bardak, kırlent, tişört gibi tüm ürünler gönüllüler tarafından yapıldı. Yavaş yavaş biz de bir şeyler yapmaya başladık. İlk olarak anneler günü kartları yaptık, babalar günü ve doğum günü kartları yaptık. Umut bilezikleri yaptık. Bu ürünleri alarak da insanlar derneğe az ama önemli bir bağış yapmış olurlar” dedi.

Ruşen Karakaya, devletten ödenen kişilerin form doldurarak maaştan kesinti yoluyla, özel sektör çalışanlarının ise Telsim ve Turkcell hatlarından ABONE MELEKLER yazıp 4271’e sms göndererek Derneğe katkı yapabileceklerini de belirtti.