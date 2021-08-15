Lefkoşa37 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini bildirdi.

A+A-

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Bu haber toplam 31 defa okunmuştur
Etiketler : ,