Karadeniz'de iki tankerde patlama ve yangın

Türkiye’nin Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski Limanı’na seyreden KAIROS isimli tankerde patlama sonrası yangın çıktı.

Gemideki 25 kişilik mürettebat kurtarıldı. Reuters geminin mayına çarptığının düşünüldüğünü duyurdu. Karadeniz'de ikinci bir tanker daha isabet aldığını belirterek yardım istedi.

TC Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir” denildi.

Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

MÜRETTABAT TAHLİYE EDİLDİ, DURUMLARI İYİ

TC Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, NTV'ye yaptığı açıklamada, gemiye ulaşıldığını ve mürettebattan 24 kişinin tahliye edildiğini kaydetti. Aktaş, mürettebatın durumunun iyi olduğunu, gemideki yangının ise devam ettiğini söyledi.

Vali Aktaş son durumu şöyle anlattı: "Saat 18.00 sıralarında Kefken açıklarında yaklaşık 30 mil uzaklıkta, Rusya'ya gitmekte olan bir gemide yangın meydana geliyor. Yaklaşık 25 kişilik bir mürettebatı var. İlgili kurumlar denizden müdahale için olayın haberini alır almaz harekete geçtiler. Karada da sağlık ekipleri hazırlıkları yapıldı. Bölgeye ulaşıldı. Mürettebatın tahliyesi devam ediyor şu an. Mürettebattakilerin durumun iyi olduğu bilgisi geldi. Yangın gemide devam ediyor. Gemide bir kişi kaldı. Onu da kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu an söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise mürettebatın tamamının gemiden tahliye edildiği duyuruldu. Açıklama şöyle:

“Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeyken (İstanbul Türkeli Feneri’ne 52 mil mesafede) Karadeniz’de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan *KAIROS isimli ve içinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için,* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz *olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır.”

Denizcilik Genel Müdürlüğü de gemideki yangının devam ettiğini belirterek “Gelişmeler yakından takip edilmektedir” açıklaması yaptı.