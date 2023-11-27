Karaca: Kadın Sığınma Evi oluşturmak için çalışmalara başladık

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, dün akşam Mağusa’da bulunan Bandabuliya’da “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” Konferansı düzenledi.

Konferansın açılış konuşmasını CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Mine Karaca yaparken, Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen “Kadın ve Siyaset” başlıklı sunum yaptı.

Konferansa Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Mağusa milletvekili Şifa Çolakoğlu, Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Kadın Örgütü yöneticileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Karaca: Şiddet gören kadınlarımızın yanındayız

Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Mine Karaca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nün, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratma amacı ile BMGK kararı ile ilan edilen gün olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetin tüm dünyada arttığını ifade eden Karaca, pek çok ülkede bu konuda önlemler alınmış olsa da tamamen önüne geçilemediğini belirtti. Karaca, “CTP Kadın Örgütü olarak bizler de hem bu konuda farkındalık yaratmak hem de şiddet gören kadınlarımızın yanında olmak ve onlara destek olmak için çalışmalarımıza başladık” dedi. Kadınlar olarak her zaman birbirlerinin yanında olmaları gerektiğinin altını çizen Karaca, Mağusa’da Kadın Sığınma Evi oluşturmak için çalışmalara başladıklarını da açıkladı.

Erbilen: Bir kadının üzerinden yükü yine bir başka kadın alıyor

“Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” Konferansı’nda “Kadın ve Siyaset” başlıklı sunum gerçekleştiren Süheyla Üçışık Erbilen, bir kadının üzerindeki yükü yine bir başka kadının aldığını ve kadın dayanışmasıyla bu sorunların aşıldığını söyledi. Ülke yönetimlerinin karar alma mekanizmalarında kadınların olmadığını ifade eden Erbilen, 10 kişilik bir yönetim kadrosunun en az 3-4 tanesinin kadın olması gerektiğini ancak cismen orada bulunulmasının her zaman kadınların yararına olmadığını kaydetti. Siyasi konuların kategorize edilmesi hakkında konuşan Erbilen, “Ordu, savunma, ekonomi gibi konular ‘önemli’ konular ve daha erkeksi, sağlık, refah, sosyal haklar da kadınsı konular olarak nitelendiriliyor. Bu sadece bizim ülkemiz için değil, dünya genelindeki bakış açısıdır” dedi. Kıbrıs’ın kuzeyinde kadınlara yönelik beklentilerin daha yüksek olduğuna vurgu yapan Erbilen, “Ev içi sorumlulukları da üzerinden alacak başka kadınlar varsa hayatı kolaylaşıyor kadının. Bir kadının üzerinden yükü yine bir başka kadın alıyor. Kadın dayanışması şeklinde bunları çözüyoruz” dedi.