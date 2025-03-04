Kara ve denizde fırtınamsı rüzgar etkili olacak

Meteoroloji Dairesi, bölgede hem denizde hem de karada, bu gece yarısından yarın 18.00’e kadar kuzey ve doğu yönlerden zamanla etkisini artıran ve saatte 50-61 kilometre hızla esecek fırtınamsı rüzgar uyarısında bulundu.

Daire yayımladığı iki ihbarla, fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

Rüzgarın karada kuzey ve doğudan zamanla etkisini artırarak fırtınamsı rüzgar şekline esmesinin beklendiği kaydedilen ihbarda, bölge denizlerinden doğu Taurus ve Crusade'de bu gece yarısından yarın 18.00’e kadar kuzey ve doğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın zamanla artarak "7" kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.