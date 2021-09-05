" 'Kara Liste Boykot' kapsamında teşhir ve izole edeceğiz"

Tüketiciler Derneği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı, tüketicileri serbest piyasada fırsatçıların insafına bırakmama ve yasalar çerçevesinde denetimler yapmaya çağırdı.

Dernek başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, piyasada, döviz kurlarındaki gerilemeye rağmen fiyatların tırmanmaya devam ettiğine işaret etti.

Koronavirüs salgınının fırsata çevrildiğini ve vurgun yapıldığını savunan Işık, Tüketicileri Koruma Yasası, Mal ve Hizmetler Yasası ile Rekabet Yasası kapsamında “Stokçuluk, Monopol ve Fahiş Kar Payları” için gerekli cezai yaptırımların uygulanması için hükümet ve belediyelere çağrı yaptı.

Işık, Tüketiciler Derneği olarak fahiş fiyat ve tüketicileri mağdur eden işletme ve ticari kuruluşları hiç tereddütsüz “Kara Liste Boykot” kapsamında teşhir ve izole edeceklerini de kaydetti.