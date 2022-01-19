Kar yağışının Lefkoşa’ya inmesi bekleniyor: Bu gece en soğuk gece!

Kıbrıs Meteoroloji Dairesi yetkilisi Mihalis Muskos bu öğleden sonra Lefkoşa’ya kar yağmasını, bu gece de Trodos’ta hava sıcaklığının -10 ile -12 civarına düşmesini beklediklerini açıkladı.

Alihtia’nın “Bu Gece Bu Kışın En Soğuk Gecesi… Başkente Kadar Kar Öngörülüyor” başlıklı haberine göre Muskos bugünü ve bu geceyi (19 Ocak) yılın en soğuk günü/gecesi olacağını, bu durumun çok sık olmamakla birlikte ortalama 5 yılda bir gözlemlendiğini söyledi.

