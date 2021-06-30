“Kar uykusu” kitapseverlerin gözdesi
Işık Kitabevi, 23 Haziran – 30 Haziran tarihleri için, “Haftanın Çok Satan Kitapları”nı paylaştı
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Işık Kitabevi, 23 Haziran – 30 Haziran tarihleri için, “Haftanın Çok Satan Kitapları”nı paylaştı
Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Kar Uykusu - Neşe Yaşın - Ayrıntı Yayınları
- Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu - Hasan Esendağlı - Limasol Bankası Kültür Yayınları
- Gök Çatının Altındakiler - Fatma Türkoğlu - Işık Kitabevi Yayınları
- Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001 Aytunç Şabanlı - Işık Kitabevi Yayınları
- Üşümüş Kuşlar - Neşe Yaşın - Ayrıntı Yayınları
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Balıkçı ve Oğlu - Zülfü Livaneli - İnkılâp Kitabevi
- Kayıp Tanrılar Ülkesi - Ahmet Ümit - Yapı Kredi Yayınları
- Düşünce Gücüyle Tedavi - Louise L. Hay - Altın Kitaplar Yayınevi
- Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
- Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı Aktaş - İndigo Kitap
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Etiketler : ışık kitabevi