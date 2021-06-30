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“Kar uykusu” kitapseverlerin gözdesi

“Kar uykusu” kitapseverlerin gözdesi

Işık Kitabevi, 23 Haziran – 30 Haziran tarihleri için, “Haftanın Çok Satan Kitapları”nı paylaştı

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Işık Kitabevi, 23 Haziran – 30 Haziran tarihleri için, “Haftanın Çok Satan Kitapları”nı paylaştı

 

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Kar Uykusu - Neşe Yaşın - Ayrıntı Yayınları
  • Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu - Hasan Esendağlı - Limasol Bankası Kültür Yayınları
  • Gök Çatının Altındakiler - Fatma Türkoğlu - Işık Kitabevi Yayınları
  • Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001  Aytunç Şabanlı - Işık Kitabevi Yayınları
  • Üşümüş Kuşlar - Neşe Yaşın - Ayrıntı Yayınları

 

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Balıkçı ve Oğlu - Zülfü Livaneli - İnkılâp Kitabevi
  • Kayıp Tanrılar Ülkesi  - Ahmet Ümit - Yapı Kredi Yayınları
  • Düşünce Gücüyle Tedavi - Louise L. Hay - Altın Kitaplar Yayınevi
  • Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
  • Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı Aktaş  - İndigo Kitap

 

 

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