“Kapsamlı çözüme ve kalıcı barışa hizmet edecek güzel haberlerle dönmek dileğiyle”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile birlikte CTP'yi temsilen Cenevre'ye gideceklerini ve görüşmelere katkı koyacaklarını ifade ederek, "Karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm, her iki Kıbrıslı toplumun yanı sıra garantör ülkeler Türkiye ve Yunanistan için de ortak hak ve menfaatlere dayalı yeni iş birliği olanakları yaratacaktır" dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Toros, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayelerinde 17-18 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek genişletilmiş formatlı gayrı resmi görüşmelerin, Kıbrıs sorununun BM parametreleri çerçevesinde kapsamlı çözüme ulaşması açısından önemli bir adım olmasını temenni ettiklerini belirtti.

“Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün, her iki Kıbrıslı toplumun yanı sıra, Garantör Ülkeler Türkiye ve Yunanistan'a da ortak hak ve menfaatlere dayalı yeni iş birliği olanakları yaratacağının bilinci içerisindeyiz.” diyen Toros, 1964 yılından bu yana çözüme kavuşmayı bekleyen Kıbrıs sorununda tüm paydaşları empati ve uzlaşı prensiplerine bağlı kalarak yapıcı bir irade sergilemeye davet etti.

Toros, BM Genel Sekreteri Guterres'in liderliğinde meşru zeminde her konunun serbestçe tartışılabileceği bu diyaloğun samimi ve sonuç odaklı şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Cenevre görüşmelerinin kapsamlı çözüme ve kalıcı barışa hizmet etmesini temenni eden Toros, sürecin sonunda olumlu gelişmelerle dönmeyi umduklarını ifade etti.