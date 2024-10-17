“Kapsamlı bir mali denetim yararlı olacak”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Mehmet Öztürk Kumser’in, Kalkanlı Yaşam Evi hakkındaki iddialarıyla ilgili raporunda, söz konusu yerde kapsamlı bir mali denetimin yararlı olacağını belirtti.

Varol, basınla da paylaştığı raporunda, Kumser’in, Kalkanlı Yaşam Evi’nde bulunan hastalar adına her ay kişi başı 1000 TL alındığını, Yaşam Evi’nde kantin bulunmamasına rağmen kantin ücreti adı altında hasta yakınlarından zarf usulü ile para alındığını iddia ederek, konunun Daire tarafından soruşturulmasını talep ettiğini bildirdi.

Varol, yapılan başvuru üzerine konunun, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası kuralları çerçevesinde incelendiğini ve rapor hazırlandığını belirtti.

Konu ile ilgili olarak öncelikle Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü ile görüşülerek, bilgi alındığını, ardından Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü’nden yazılı bilgi talep edildiğini ifade eden Varol, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü’nün, Dairenin, sorularını yanıtlayarak, konuya ilişkin belgeleri gönderdiğini kaydetti.

“Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü, Kalkanlı Yaşam Evi’nin içinde olduğu binanın 2008 ve/veya 2009 senesinden önce özel bir teşebbüs tarafından turizm tesisi olarak yapıldığını ancak işletilmediğinden dolayı Devlet envanterine kaydedildiğini belirtmiştir” diyen Varol, sonrasında binanın, yaşlı bakım evi haline getirilmesi amacıyla Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından Sağlık Bakanlığı’na devredildiğini bildirdi.

Varol, Kalkanlı Yaşam Evi olarak adlandırılan tesisin, 25 Eylül 2018 tarihli ve TE(K-I)1101-2018 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınarak, Sağlık Bakanlığı’nın kulanım ve yönetimine verildiğini belirtti.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü’nün, bakımevleri ile ilgili bir mevzuat bulunmaması sebebiyle Kalkanlı Yaşam Evi’nin Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri Yasası kapsamında faaliyet gösterdiğini ifade ettiğini belirten Varol, şunları kaydetti:

“Kalkanlı Yaşam Evi, yaşlanma nedeniyle günlük yaşamını desteksiz olarak geçiremeyecek, bakıma muhtaç kişilerin kaldığı Yaşlı Bakım Evi olarak faaliyet gösteren bir yapıdır. Dolayısı ile bahse konu Yaşam Evi’nin 86/1991 sayılı Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri Yasası kapsamında faaliyet göstermesi ve/veya değerlendirilmesi mümkün değildir.

Kalkanlı Yaşam Evi'nin pratikte faaliyet göstermesine rağmen bu faaliyetin sürdürülmesi ile ilgili yapılan tüm işlemler yasal zemine dayanmamaktadır.”

"Kalkanlı Yaşam Evi'nin yasal dayanapı yok, personel için teşkilat yasası da yok"

Kumser’in iddiaları ile ilgili tespit edilen hususları paylaşan Varol, mali soruşturma gerektiğine dikkat çekti. Yapılan soruşturmada, bakım merkezleri ile ilgili herhangi bir yasal mevzuatın olmadığı, bu eksikliğin giderilmesi için yasal mevzuat çalışması yapıldığının ancak neticelendirilip yasallaşmadığının tespit edildiğini belirten Varol, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla Kalkanlı Yaşam Evi’nin yasalara binaen oluşmuş bir yasal dayanağı olmadığı ve Kalkanlı Yaşam Evindeki 48 personelin görevlendirmelerine dayanak oluşturacak bir teşkilat yasasının da mevcut olmadığı tespit edilmiştir.”

Ombudsman İlkan Varol, İdarenin yaptığı işlemlerde hesap verebilir olması ilkesinden hareketle bahsedilen hususların kapsamlı bir mali denetimden geçmesinin yararlı olacağını bildirdi.