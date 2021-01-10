‘Kapanma’ öncesi maskeli öpüş





Kıbrıs’ın güneyi üç haftalık yeni bir kapanma sürecine hazırlanıyor. Covid-19 nedeniyle bir yandan aşılama çalışmaları sürerken, diğer yandan kontrol altına alınamayan vaka sayısı endişe yaratıyor. Anthi ve Kevin, COVID-19 salgınının ortasında ortak yaşama imza atarken, tecrit öncesinde maskeleri ardından birbirilerini öperek mesaj verdi. Kıbrıs’ın güneyi koronavirüs pandemisinin adada yayılmasıyla başa çıkmak için bugünden 31 Ocak'a kadar ikinci tecrit sürecine girdi. ( Fotoğraf: cna / Katia Christodoulou)