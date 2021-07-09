Kapalı alanlara girişte test istenecek

Sağlık Bakanlığı, son dönemde artan COVID-19 vakaları ışığında kapalı alanlara girişte test isteneceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Otel/casino, Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanları, Bar ve Club, Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanları, İnternet kafeler, Bet ofisler, Gece Kulüpleri, Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterileri, Sinema salonları, Kapalı ve açık spor salonları, Yüzme havuzları, Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakaları, Açık alanlarda yapılacak müsabakalar, Kapalı spor salonları, Lunapark, tombala vb. etkinlikler ve İbadethaneler için test istendiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda

Girişlerde PCR/Antijen testi isteyecek aktiviteler aşağıda yer almaktadır.

●Otel/casino

●Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanları

●Bar ve Clublar

●Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanları

●İnternet kafeler

●Bet ofisler

●Gece Klübleri

●Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterileri

●Sinema salonları

●Kapalı ve açık spor salonları

●Yüzme havuzları

●Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakaları

●Açık alanlarda yapılacak müsabakalar

●Kapalı spor salonları (fitness, bireysel)

●Lunapark, tombala vb. etkinlikler

●İbadethaneler

Yukarıda belirtilen sektörler girişlerde aşılı kişilerden son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR/Antijen testi, aşısız kişilerden ise son 72 saat içinde yapılmış negatif antijen testi talep edecektir.

Girişler esnasında istenecek antijen testleri Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda ücretsiz olarak yapılabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girerek hızlı antijen test online başvuru seçeneği ile işleme başlanmaktadır. Sistem tarafından yapılacak olan yönlendirmeler takip edilmek suretiyle gerekli antijen testi yapılması için laboratuvar yönlendirmesi mevcut sistem tarafından yapılacaktır.

Hızlı antijen test sonuçlarının belgeleri ise http://covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebilir ve raporun dökümanı pdf olarak alınabilmektedir. Kamuoyuna duyurulur.”