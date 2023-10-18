Kanıt olarak ses kaydı paylaşıldı: “Kendilerini vurdular”

İsrail, dün akşam yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili olarak, Filistinli militanlara ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını paylaştı.

Öte yandan İsrail’e giden ABD Başkanı Joe Biden da saldırının “Hamas tarafından” yapılmış gibi gözüktüğünü söyledi.

İsrail ordusu kaydın, hastanenin Filistinli İslami Cihat grubu tarafından vurulduğu yönünde kanıt oluşturduğunu ileri sürüyor.

İsrail'in yayımladığı altyazılı ses kaydında iki kişi bir hasarla ilgili tartışıyor: Konuşanlardan ilki "İslami Cihat'ın olduğunu söylüyorlar" demesi üzerine diğeri "Bizim mi?" diye soruyor.

İlk konuşmacı, "Hastanenin arkasındaki mezarlıktan ateşlendi" diye devam ediyor.

Diğeri, "Ne?! Hastanenin arkasındaki mezarlıktan yolladılar, kısa düştü ve kendilerini vurdular" diye yanıt veriyor.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, "Diğer istihbarat birimleriyle bu kaydın doğru olup olmadığını kontrol ettik" dedi.

Biden, İsrail ziyaretinde konuştu:

“Hastane saldırısı Hamas tarafından yapılmış gibi görünüyor”

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e ulaşmasından kısa bir süre sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Biden ABD'nin çatışmada nerede durduğunu göstermek için İsrail'i ziyaret ettiğini söyledi.

Dün akşam saatlerinde Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili olarak "üzgün ve şaşkınlığa uğramış" hissettiğini söyleyen Biden, Netanyahu'ya "Gördüğüm kadarıyla bu, siz değil, diğer ekip tarafından yapılmış gibi görünüyor. Ama dışarıda bundan emin olmayan bir sürü insan var; bu yüzden pek çok şeyin üstesinden gelmemiz gerekiyor" dedi. ABD'nin İsrail'i desteklemeye devam edeceğini söyleyen Biden, Netanyahu'ya: "Bundan sonra ne olacağı konusunda tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi ve İsrail'de olmaktan "gurur duyduğunu" söyledi.

Netanyahu ise açıklamasında, Biden'ın "Medeniyetin güçleri ile barbarlığın güçleri arasına haklı olarak net bir çizgi" çektiğini söyledi. İsrail Başbakanı "Hamas'ı yeneceğiz ve bu korkunç tehditi hayatımızdan çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Hamas ve Filistin yetkilileri hastanenin İsrail'in hava saldırısıyla vurulduğunu savunuyor.