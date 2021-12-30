'Kan Ölçüm Çubuğu' isyanı

Eğitimci-Yazar Hasan Kahvecioğlu, diyabet hastaları için son derece yaşamsal olan "kan ölçüm çubukları"nın Devlet Hastanesi'nde olmadığını söyledi, bu duruma isyan etti. Ülkenin tanınmış isimlerinden, yıllardır diyabetle ilgili bilinçlendirme çabaları ile de tanınan Kahvecioğlu, Lefkoşa’da iki kamu kurumunun irtibat kuramadığını, organizasyon ve iletişim eksikliği nedeniyle hastaların mağdur olduğunu belirtti.

"İlaçta KDV'yi sıfırladık" diyen Başbakan'a yanıt veren deneyimli yazar, "KDV'yi değil, ilacın kendini sıfırladılar, Devlet Hastanesi'nde diyabetliler için yaşamsal önemi olan Test Çubuğu Yok" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kahvecioğlu ayrıca İlaç Eczacılık Dairesi Müdürü'nün üslup ve yaklaşımlarını da eleştirdi.

Kahvecioğlu'nun paylaşımı dikkat çekti:

Doktorunuz size “Kan Ölçüm Çubuğu” yazıyor. Hastaneye gidiyorsunuz, Ecza Bölümü’ndeki görevli “Elimizde yok” diyor. “Peki İlaç Eczacılık Dairesi’nde var mı?” diye soruyorsunuz. “Depoda da yoktur” diye karşılık veriyor size.



2 gün boyunca 228 41 56 nolu İlaç Eczacılık Dairesi telefonunu arıyorsunuz. Sürekli meşgul çıkıyor. Bakanlığı arıyorsunuz, o da hep meşgul. Bu “çubukları“ ihale ile devlete satan Ecza Deposu’nu arıyorsunuz. “Hiç olmazsa para ile alayım” diyorsunuz. Öğreniyorsunuz ki “Devletin elinde yeterli miktarda kan ölçüm çubuğu var”



Tekrar İlaç Eczacılık Dairesi’ni arıyorsunuz. Bu kez 2279819 nolu telefondan… Birkaç kez çaldıktan sonra karşınıza bir görevli çıkıyor ve depoda yeterli çubuk olduğunu söylüyor.

“Hastane istesin verelim” diyor. Yani Hastane’nin “talepte bulunması” gerekiyormuş.

Arkasından Hastane’nin “Ecza Bölümü”nü arıyorsunuz. Karşınıza çıkan görevliye “Siz talepte bulunursanız verebilirlermiş. Ben gidip İlaç Dairesi'nden alamıyorum. Ne yapayım?” diye soruyorsunuz.

Görevli size “Madem orada var talep edelim. Ama yarına kadar gelir mi bilmiyorum.” diye yanıt veriyor.

Yani; Lefkoşa’da iki devlet kurumu, aralarında irtibat kuramadıkları için, siz bekleyeceksiniz. Keyifleri olacak, hastaneye çubukları ulaştıracaklar ve siz de gidip alacaksınız.”

İşte; devletin “hizmet” anlayışı…