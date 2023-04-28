Kamyon ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Yılmazköy - Çamlıbel Anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Yılmazköy - Çamlıbel Anayolu üzerinde bu sabah 09:40 sıralarında 25 yaşındaki Merdan Nurgeldiyev yönetimindeki UN 288 plakalı kamyon araç ile Çamlıbel istikametine doğru seyrederken aynı yöne doğru giden 81 yaşındaki Mehmet Saçar'ın kullandığı HE 631 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç sağ yan kısımları üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan traktör sürücüsü Mehmet Saçar ile UN 288 plakalı kamyon sürücüsü Merdan Nurgeldiyev ve kamyonda yolcu olarak bulunan 31 yaşındaki Muhammet Nebil Aslan yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.