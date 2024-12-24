Kamunun 13’üncü maaşları bugün ödeniyor

Kamu çalışanları ile kamudan emekli olanların 13’üncü maaşları bugün ödeniyor.

Maliye Bakanlığı'ndan elde edilen bilgiye göre, Sosyal Sigorta emeklileriyse 13’üncü maaşlarını yarın alacak.

13’üncü maaş kapsamında, kamu çalışanlarına ve kamu emeklilerine toplam 3 milyar 277 milyon TL, Sosyal Sigorta emeklilerine de 1 milyar 778 milyon TL ödeme yapılacak.