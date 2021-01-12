Kamuda yetkili sendikalar Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı

Kamuda yetkili KTOEÖS, KTÖS, KTAMS, Tıp-İş ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası, protokol görüşmelerini başlatmak amacıyla Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Eylemde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetten bekledikleri halk yararına adımların atılmaması ve beklentilerine yönelik hareket etmemelerini protesto etmek, Maliye Bakanlığı’na da görevlerini hatırlatmak üzere toplandıklarını söyledi.

Maliye Bakanlığının yasalar gereği kamuda yetkili sendikaları protokol masasına çağırması gerektiğini ancak yapmadığını ifade eden Bengihan, bundan dolayı da halkın sorunlarına çözüm bulunamadığını ve halkın mağdur edildiğini savundu.

Kendi adayını bile Meclis Başkanı seçemediğini belirterek hükümeti eleştiren Bengihan, böyle bir hükümetten ülke sorunlarına çözüm bulmasının beklenemeyeceğini söyledi.

Bengihan, en kısa sürede kamuda yetkili sendikaların protokol masasına çağrılmasını ve asgari ücretin günün koşullarına göre yeniden belirlenmesini istedi.

Gökçebel: "Hükümet protokol masasını kurmalı ve sonuçlandırmalı"

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel de, ülkenin olağan üstü koşullardan geçtiğini ifade ederek, bu dönemde dayanışmanın, sosyal devletin ön plana çıkarılmasının, insanların gelir düzeyinin artırılması, halkın sorunlarına çözüm bulunmasının önemli olduğunu söyledi.

Gökçebel, kamuda yetkili sendikalar olarak bugün Maliye Bakanlığına yasal görevlerini hatırlatmak için toplandıklarını ifade etti.

Protokol masasının kurulmasının yasalarla sabit olduğunu ifade eden Gökçebel, özel ve kamu çalışanlarının çalışma ve yaşamsal koşullarının zorlaştığına işaret etti.

Gökçebel, çalışanların güvencesiz çalıştırıldığını, asgari ücretin ve hayat pahalılığının doğru belirlenmediğini, bazı kişiler ve kurumların vergi sisteminde korunduğunu savundu ve eleştirilerde bulundu.

Gökçebel, ülkede birçok sorun yaşandığını ve bu sorunların paydaşların tam katılımla, ortak alınacak kararla aşılabileceğini ifade ederek, hükümeti protokol masasını kurmaya ve sonuçlandırmaya çağırdı.

Elcil: "Hükümet toplumun sorunlarını çözebilecek bir pozsiyonda değil"

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, ekonomik olarak hükümetin ülkeye vereceği bir şeyi kalmadığını savundu.

Hedefin Anayasa değişikliği ve başkanlık sisteminin getirilmesi olduğunu ileri süren Elcil, hükümetin toplumun sorunlarını çözebilecek bir pozisyonda olmadığını iddia etti.

Elcil, şu anda başkanlık sisteminin değil, toplumun sorunlarının çözümünün önemli olduğunu söyledi.