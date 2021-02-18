Kamuda örgütlü sendikalar: “Maaşımızdan keserlerse yargıya taşırız”

Pandemiyle mücadele çerçevesinde alınan ‘kapanma’ kararının ardından Maliye Bakanlığı’nın gelir beklentisi 300-350 milyon TL’den 200-250 milyon TL’ye gerilemiş, bakanlık 630 milyon TL olarak hesaplanan gideri karşılamak ve oluşacak açığı kapatabilmek için 500 milyon TL borçlanmaya yönelik önerge hazırlığına başlamıştı.

Başbakan Ersan Saner’in ‘gelirlerin yeterli olmaması durumunda’ gündeme gelebileceğini açıkladığı kamuda maaş kesintisine memur sendikaları tepki gösterdi.

KAMUDA ÖRGÜTLÜ SENDİKALAR NE DEDİ? KTAMS Başkanı Güven Bengihan: “Sendikalarla görüşüp, onay alınmadan alınan karar suç” Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu: “Tek taraflı fedakarlık olacaksa, kamuda kesintiye müsaademiz yok” Kamu-Sen Başkanı Metin Atan: “Haydi kessin, hodri meydan”

Ayşe GÜLER

Maliye Bakanlığı’nın bu ay ‘yeterli düzeyde’ gelir elde edememesi olasılığı üzerinden devam eden kaynak arayışı, kamuda maaş kesintisini ‘alternatif’ olarak hükümetin gündemine getirdi.

Pandemiyle mücadele çerçevesinde alınan ‘kapanma’ kararının ardından Maliye Bakanlığı’nın gelir beklentisi 300-350 milyon TL’den 200-250 milyon TL’ye gerilemiş, bakanlık 630 milyon TL olarak hesaplanan gideri karşılamak ve oluşacak açığı kapatabilmek için 500 milyon TL borçlanmaya yönelik önerge hazırlığına başlamıştı.

Başbakan Ersan Saner’in gerekli kaynağın toplanamaması durumunda bu yönde adım atılabileceğini açıklaması, sendikaları harekete geçirdi.

Kamuda örgütlü sendikalar, kendilerinden onay alınmadan hükümetin bu yönde adım atılması halinde kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, kamu çalışanları maaşlarından hayat pahalılığı kesintisi yapılmasına rağmen, hükümetin bu yönde yeni bir kararı gündeme getirdiklerini belirterek, sendikalarla görüşüp, onay alınmadan böyle bir karar alınmasının demokratik ve hukuk devletiyle bağdaşmadığını kaydetti.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, ortaya herhangi bir öneri konulmadan kesinti yapılmasına onay vermeyeceklerini söyledi, sivil itaatsizlik dahi şok kararlar alacaklarını, hükümet tarafından masaya çağrılsalar da gitmeyeceklerini açıkladı.

Atan, “Haydi kessin hodri meydan. Bu kadar aymazlık, sorumsuzluk olamaz. Kamudan kesintiyi otomatiğe bağladılar” şeklinde konuşarak, alınan kararı eleştirdi.

Öte yandan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, kaynak yaratmanın yalnızca kamudaki çalışanlardan kesinti ile yapılamayacağını vurguladı, “Hükümet, vergi toplamakla gelir elde edemez mi?” diye sordu.

KAMUDA ÖRGÜTLÜ SENDİKALAR NE DÜŞÜNÜYOR?

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Sendikalarla görüşüp, onay alınmadan alınan karar suç”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin özel sektör çalışanlarına ekonomik yönden destek çıkmayarak, iş insanlarına tekrardan borcu borç ile yapılandırma kararını sunarak, ülkeyi daha da kaosa sürüklediğini söyledi.

Kamu çalışanları maaşlarından hayat pahalılığı kesintisi yapılmasına rağmen, hükümetin bu yönde yeni bir kararı gündeme getirdiklerini belirten Bengihan, sendikalarla görüşüp, onay alınmadan böyle bir karar alınmasının demokratik ve hukuk devletiyle bağdaşmadığını kaydetti.

Bengihan, “Kesintilerin nerede kullanılacağı, kimlere dağıtılacağı bizlerle paylaşılmadı. Hakkımızdır, sormak istiyoruz, bizimle görüşmeden, onay alınmadan karar üretildi. Bu suçtur” şeklinde konuştu.

Hükümetin kamu ve özel sektör çalışanlarını karşı karşıya getirmeye çalıştığını da vurgulayan Bengihan, “Kriz masası oluşturacaklarına ülkeyi krize sokuyorlar” şeklinde konuştu.

Hükümetin ekonomik sıkıntıya girdiğinde ilk aklına kamu çalışanlarının getirdiğini söyleyen Bengihan,

kamu çalışanları yönetim beceriksizliğinin öngörüsüzlüğünün sorumlusu olmadığını dile getirdi.

Bengihan, “Devletin, kurumlar ve gelir vergisi toplamasındaki basiretsizliğin sorumlusu gelmiş geçmiş maliye bakanları ve hükümet edenlerdir” diyerek, “Kendi ayaklarımızın üzerinde duramazsak, kendi kendimizi yönetme irademizi ortaya koyamazsak bunun sorumlusu UBP’dir. Statükodan ve 1974 beri ganimetten beslenen bir düzen kurmuştur.” şeklinde konuştu.

“Bu düzeni ve siyasi iktidarını korumak için devletin tüm imkanlarını kendi partili ve yandaşlarına dağıtan, ödemesi gereken mükellefiyetlerini gerçek kazanç üzerinden ödenmeyen kesime de hesap sormayan UBP’dir” şeklinde konuşan Bengihan, sözlerini şöyle tamamladı: UBP, gerçek kazanç üzerinden servetlerine servet katanlara, kendileri hükümette olduklarında teşvikler, muafiyetler, destek primleri veriyor. Aflar da çıkarıyor. Ancak devletin de özellikle sosyal güvenlik kurumlarının ve Maliye Bakanlığı kasasının gerilemesine sebep olmuşlardır.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan:

“Haydi kessin, hodri meydan”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, ortaya herhangi bir öneri konulmadan kesinti yapılmasına onay vermeyeceklerini söyledi, sivil itaatsizlik dahi şok kararlar alacaklarını, hükümet tarafından masaya çağrılsalar da gitmeyeceklerini açıkladı.

Atan, “Haydi kessin hodri meydan. Bu kadar aymazlık, sorumsuzluk olamaz. Kamudan kesintiyi otomatiğe bağladılar” şeklinde konuşarak, alınan kararı eleştirdi.

Bir karar alınırken, bu konudaki öngörülerin de ortaya konması gerektiğini söyleyen Atan, kamuda kesinti yapılacaksa banka kredilerinin ötelenmesi, elektrik ve kiraların ödenmemesi gibi farklı önerilerin de masaya konması gerektiğini belirtti.

Atan, böyle bir durumda sosyal adalet adına pandemi döneminde herkesin elini taşın altına koyabileceğini aktardı.

Atan, vergilerin denetlenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Atan, “Ülke battı. Kimin ne yaptığı belli değil. İnsanlar kendi kendini yönetiyor” dedi.

“Pandeminin ilk 3 ayında elimizi taşın altına koyduk. Çalışan ve emekliden kesinti yapıldı. Vekillerden kesinti yapılmadı” diyen Atan, “Vekillere de maaşlarının 5 TL olacağını söylesinler. Bakalım kim kabul edecek” dedi.

Atan, “Hükümetin pili bitti, ülke şu an yönetilmiyor” şeklinde konuştu.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“Tek taraflı fedakarlık olacaksa, kamuda kesintiye müsaademiz yok”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kaynak yaratmanın yalnızca kamudaki çalışanlardan kesinti ile yapılamayacağını vurguladı, “Hükümet, vergi toplamakla gelir elde edemez mi?” diye sordu.

Serdaroğlu, “Tek taraflı fedakarlık olacaksa, kamuda kesintiye müsaademiz yoktur” şeklinde konuşarak, yalnızca kamu çalışanlarının değil, tüm kesimlerin fedakarlık göstermesi gerektiğini vurguladı.

“Günlerdir servet vergisi getirilsin diyoruz, bununla kaynak elde edilebilir. Ancak bu konuya eğilen yok” diyen Serdaroğlu, “Hükümet, dar ve sabit gelirlinin cebine el atıyor” dedi.

Serdaroğlu, diyalog içerisinde olmadan, taleplerini almadan kesintiye gidilmesine tüm sendikaların karşı çıkacağını da söyleyerek, hükümetin ‘ben yaparım olur’ mantığıyla hareket etmemesi gerektiğini belirtti.

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