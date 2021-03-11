Kamu Sendikaları’ndan özel sektöre destek grevi!
Kamuda örgütlü sendikalar, özel sektör çalışanlarına destek için Pazartesi günü 10:00-12:00 saatleri arasında genel grev uygulayacak.
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Kamuda örgütlü sendikalar, özel sektör çalışanlarına destek için Pazartesi günü genel grev uygulayacak.
KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ ve GÜÇ-SEN özel sektör çalışanlarına destek vermek amacıyla 15 Mart 2021 Pazartesi günü, 10:00-12:00 saatleri arasında genel grev uygulayacağını duyurdu.
Sendikalar ayrıca saat 11’de Başbakanlık önünde açıklama yapacak.
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