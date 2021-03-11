Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. “Hükümet ikinci kapanmada özel sektörü kaderine terk etti”
Kamu Sendikaları’ndan özel sektöre destek grevi!

Kamu Sendikaları’ndan özel sektöre destek grevi!

Kamuda örgütlü sendikalar, özel sektör çalışanlarına destek için Pazartesi günü 10:00-12:00 saatleri arasında genel grev uygulayacak.

A+A-

Kamuda örgütlü sendikalar, özel sektör çalışanlarına destek için Pazartesi günü genel grev uygulayacak.

KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ ve GÜÇ-SEN özel sektör çalışanlarına destek vermek amacıyla 15 Mart 2021 Pazartesi günü, 10:00-12:00 saatleri arasında genel grev uygulayacağını duyurdu.

Sendikalar ayrıca saat 11’de Başbakanlık önünde açıklama yapacak.

 

 

Bu haber toplam 357 defa okunmuştur
Etiketler : , ,