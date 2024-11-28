Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e modern, adil ve erişilebilir bir sağlık sistemi kurulmasına ilişkin görüş ve önerilerini sundu.

KTTB Başkanı Ceyhun Dalkan tarafından yapılan açıklamada, sağlıkla ilgili konularda bilimin ışığında, çağdaş ve yerel çözümler bulmak kararlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışma isteği dile getirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın sağlığa erişilebilirliği arttırmak zorunda olduğunun kaydedildiği açıklamada, “Bu hedefe ulaşmak için sağlıktaki paydaşlarla iş birliği yapılmalıdır. Daha adil, daha erişilebilir ve sosyal adalet ilkelerine bağlı, halkın sağlığını önceleyen bir sağlık sistemi için daha fazla birlikte çalışmamız gerektiği açıktır.” denildi.

Açıklamada, ülkedeki artan nüfusa ve kamusal sağlığa artan talebe işaret edilerek, kamusal sağlık ihtiyaçları, kapasitesi ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının gerçekçi planlanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, sağlık hizmetlerindeki sorunlar ve çözümler şöyle sıralandı:

“Etkin, yeterli ve erişebilir bir sağlık hizmeti sağlanması için, gerçekçi alt yapının ve sağlık çalışanı ihtiyaçlarının organize edilebilmesinin yolu gerçek nüfus sayısına paralel planlamasıdır.

Kamu sağlık hizmetlerine gelişmiş ülkelerle eşit bütçe ayrılmalı ve bütçeyi yoran israflar önlenmelidir.

Sağlık hizmetleri organize edilirken istatistik kurumunun yayınladığı nüfus yaş piramidine göre sağlık ihtiyaçları planlanmalıdır.

Yenidoğan yoğun bakımda yaşanan olayla ilgili, bakanlık bünyesinde yürütülecek soruşturmanın tam şeffaf olabilmesi için komitede bizlerin de olması gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz.

Yapımı başlanmasına rağmen bitirilmeyen Girne ve Güzelyurt hastaneleri ivedilikle tamamlanmalı ve aktif hizmet vermeye başlamalıdır.

Lefkoşa’da yapılması planlanan ve yılan hikayesine dönen yeni hastanenin gerçek nüfusa paralel şekilde yeniden projelendirilip, bir an önce bitirilmelidir. Bu hastane, dünya standartlarında, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak donanım ve yeterliliğe sahip bir şekilde kullanıma hazırlanması gerekmektedir.

Temel sağlık hizmetleri ve perifer hastaneleri güçlendirilmelidir.

AMATEM hastanesi, merkezi hizmete artık alınmalıdır.

Ülkemizdeki deprem riski nedeni ile yüksek riskli sağlık tesisleri güçlendirilmelidir. Sağlık çalışanlarına afet eğitimi verilmeli ve afet planlanması yapılmalıdır.

Ağız ve diş sağlığı birimleri her ilçede arttırılıp, halkın ağız ve diş sağlığına erişimi sağlanmalıdır.

Kamuda görevli diş hekimi sayısı, özellikle de merkez hastanelerdeki uzman diş hekimi kadroları artırılmalıdır.

Genel sağlık sigortası kapsayıcı ve kamusal sağlığa zarar vermeyecek, rahatlatacak şekilde uygulamaya geçmelidir.

Koruyucu önleyici sağlık hizmetleri bağlamında ülke genelinde standart ve tüm nüfusa erişebilir tarama programları düzenlenmelidir.

Girne Asker Hastanesi’nde sivil hasta kabul edecek hekimlerin birlik üyesi olma zorunluluğu karşılanmalıdır.

E-reçete ve ilaç takip sistemi artık tüm ülkeyi kapsayacak şekilde yürürlüğe girmelidir.

Artan sağlıkta şiddet konusunda önleyici, caydırıcı yasal önlemler alınmalıdır.

Kamu ve özel hastanelerde kalite denetimleri ve akreditasyon ivedi planlanmalıdır.

Ülkemizdeki sağlık istatistikleri düzenli ve standartlara uygun bir şekilde tutulup şeffaf şekilde tüm paydaşlar ve halk ile paylaşılmalıdır.

Hekim ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının giderek kötüleşmekte olduğu aşikardır. Artan nüfusa paralel arttırılmayan kapasite sonucu çıkan kaostan hastalar ve sağlık çalışanları mağdur olmaktadır. Bu nedenle tahmini nüfus sayılarına göre değil yıllara göre hesaplanan nüfus artış planlamalarına göre, gelecek dönemler düşünülerek hekim ve sağlık çalışanı istihdamları yapılmalıdır.

Ülkemizdeki Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi açılması, giriş kriterleri, girişlerin merkezi sınavla alınması ve eğitimleri etkin şekilde denetlenmeli, bu noktada KTTB ve Sağlık Bakanlığı aktif şekilde görev almalıdır.

Tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde doktora programları etkin şekilde denetlenmelidir. Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde planlanan TUK için yasal süreç hızlandırılmalıdır.

Sağlık çalışanlarının eğitimlerinin güncellenmesi için birlik ile bakanlık birlikte çalışmalıdır.

Ruh sağlığı yasası güncellenmelidir.

Ebeveyn çocuk bağı oluşması için anne ve babaların doğum sonrası izin hakları yeniden düzenlenmelidir.

Kamu okullarında okul hemşireliği uygulamasına geçilmelidir.

Okullarda öğretmenlere temel yaşam eğitimi verilmelidir.

Plaj ve denizlerdeki güvenlik için ‘mavi bayrak’ uygulaması ivedilikle yürürlüğe girmelidir.

Sineklerle mücadelede entegre mücadele için sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde çalışılmalıdır.

Kamu ve özel sağlık kuruluşları bakanlık tarafından düzenli saptanan ve dünya standartları doğrultusunda hazırlanmış rehberler ışığında düzenli denetlenmelidir. Denetlemeler sonrası ise gerekli kuruluşlara yasal yaptırımların uygulanması şarttır.

Kayıt dışı hekimlik yapan veya hekim olmadan hekimlik görevi yapanlarla bakanlık, birlik, polis ve belediye iş birliği içinde çalışmalıdır. Başta güzellik merkezleri olmak üzere tüm bu ve benzeri işlem yapılan merkezlerin yasal düzenlemesi yapılmalıdır.

Gıda güvenliğini sağlamaya yönelik yasa ve tüzükler tamamlanmalı ve uygulanmalıdır.

Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarından korunma ve denetim yasası tam anlamı ile uygulanabilmesi için etkin ve yerinde denetimler yapılmalıdır.

Çocukluk çağı aşı uygulamalarındaki sorunlar giderilmeli, aşıya erişimdeki sorunlar giderilmelidir. Aşı takvimi gelişmiş ülkelerinkine paralel güncellenmelidir.

Dünyada yeni doğan metabolik-endokrin tarama programının devlet güvencesi ile ücretsiz yapılmadığı nadir ülkelerdeniz. Bu taramalar artık ülkemizde de ücretsiz ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.

Çocuk izlem merkezi artık kurulmalıdır.

Çalışma izni ve öğrencilerden yapılan verem tarama konusunda ivedi PPD’ye dönülmelidir.

Okullarda PPD taramasına devam edilmelidir.

Asistanlık tüzüğünün güncel koşullara göre yenilenmesiyle asistanların özlük hakları garanti altına alınmalı, çalışma koşulları net bir şekilde belirlenmelidir. Eğitimlerinin devamı için Türkiye’deki eğitim hastanelerine gittiklerinde de sağlık güvencesiz ve maaşsız olarak çalışmaları hususları protokol ile düzenlenmelidir

Akılcı antibiyotik kullanımı için reçetesiz antibiyotik tedarikinin önüne geçilmelidir.

Bekleyen, bekletilen, önemsenmeyen KTTB tüzüklerimiz, azami-asgari ücret tarifemiz düzenli şekilde geçirilmeli, yürürlüğe konmalıdır.”