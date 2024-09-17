Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), milletvekili Devrim Barçın toplanan vergi rakamlarını açıkladı.

Barçın açıklamasında, “Çok net ifade etmek isterim ki kamu kaynakları artık bu çevrelere çok daha kısıtlı kullandırılmalı ve sınırlı olan kamu kaynakları da ağırlıklı olarak ESNAFA, ÜRETİCİYE, KÜÇÜK ve ORTA BOY işletmelere kullandırılarak kamu kaynakları belli çevreleri zengin etmek için değil ülke ekonomisini büyütmek için kullanılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

İŞTE RAKAMLAR VE GERÇEKLER

YIL 2022

Toplanan Kurumlar Vergisi

1 MİLYAR 354 MİLYON TL

Toplanan Fiyat İstikrar Fonu

1 MİLYAR 676 Milyon TL

YIL 2023

Toplanan Kurumlar Vergisi

2 MİLYAR 981 MİLYON TL

Toplanan Fiyat İstikrar Fonu

2 MİLYAR 830 MİLYON TL

???? 2022 yılında ana kaynağını Akaryakıtın oluşturduğu ve vatandaşın ödediği FİF'de toplanan para, 5781 şirketin beyan ettiği Kurumlar vergisinin üstünde, 2023'de ise hemen altındadır.

???? Ödenen Kurumlar Vergisinin yaklaşık %55'ini Bankalarımız ve Sigorta şirketlerimiz, geriye kalan rakamın da neredeyse yarısını Casinosu olan oteller ödemektedir.

???? Dünyanın hiçbir yerinde, Türkiye de dahil, ana ağırlığı akaryakıt olan ve vatandaşın ödediği para ile oluşan bir fonda toplanan para, asla o ülkede toplanan Kurumlar Vergisinden fazla veya hemen altında olmamakta, tam aksine toplanan kurumlar vergisi bu tür fonlarda toplanan paradan kat ve kat fazla olmaktadır.

???? Sadece bu 2 rakam bile ülkedeki kayıt dışı ekonominin ne boyutta olduğunu bize gösterirken, kalkıyorlar ve diyorlar ki sigorta emeklilerine, asgari ücretliye, kamu çalışanlarına hayat pahalılığı ödeneğini vermeyin, FİF'deki kaynak ile bizi sübvanse edin.

???? Yasa gereği bu kaynak (FİF) ile üretici ve hayvancı sübvanse edilirken artık onları sübvanse etmeyin bize daha da çok teşvik verin diyorlar yani.

???? Zaten bu hükümet sizin yarattığınız kayıt dışı ekonomiye göz yumarak size gerekli kaynağı yaratmakta ve yükü de vatandaşa yüklemektedir ama olmaz, daha da versin daha da versin !

???? Hükümetin hiç bir yanlış ekonomi politikasını eleştirmeyenlerin, alternatif öneri sunmayanların ve ülkede kayıt dışı ekonominin ana kaynağı olanların, çalışan ve emeklinin maaşına söyleyecek tek bir lafı bile olamaz.

???? Çok net ifade etmek isterim ki kamu kaynakları artık bu çevrelere çok daha kısıtlı kullandırılmalı ve sınırlı olan kamu kaynakları da ağırlıklı olarak ESNAFA, ÜRETİCİYE, KÜÇÜK ve ORTA BOY işletmelere kullandırılarak kamu kaynakları belli çevreleri zengin etmek için değil ülke ekonomisini büyütmek için kullanılmalıdır.