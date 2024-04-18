Kamu ihalelerinde “yerli ürün belgesi” ve “kapasite raporu” şartı getirildi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, üyelerinin katılacakları kamu ihalelerinde “Yerli Ürün Belgesi” ve işletmelerine ait güncel “Kapasite Raporu” ibraz etmesi gerektiğini kaydetti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu Yerli Ürün Belgesi KTSO’dan alınabilecek.

Oda üyeleri Kapasite Raporu için odaya müracaat edebilecek. Müracaat sonrası görevli personel tarafından iş yerinde yapılacak inceleme ve hesaplama sonrası kapasite raporu hazırlanacak.