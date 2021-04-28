Kamu çalışanları Cuma günü ödeniyor

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kamu ve sosyal sigorta emeklileri bugün ödenirken, Cuma günü ise kamu çalışanlarının ödeneceği belirtildi.

Yapılan açıklamada kamu emeklileri ile Covid desteği kapsamında sosyal sigortalara gerekli kaynağın aktarılmasıyla sigorta emeklilerinin ödenmesinin bugün gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Cuma günü ise kamu çalışanlarının ödeneceği belirtildi.