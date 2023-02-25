Kamu borcu geriledi

Kıbrıs’ın güneyindeki kamu borcunun 2022 yılı sonunda 23 milyar Euro’ya düştüğü belirtildi.

Haravgi gazetesi Kamu Borcu İdaresi Ofisi’nden yapılan açıklamaya dayanarak 2022 yılındaki kamu borcuna göre 2022’de borcun yüzde 3.9’luk düşüş gösterdiğini yazdı.

Habere göre 2021 Aralık ayında 24.02 milyar Euro olan kamu borcu 2022 yılı sonunda 23 milyar Euro’ya geriledi.