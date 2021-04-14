KAMPÜS-SEN: “Üniversiteler değerlerinden saptıkça yıpranacak”

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Personel Sendikası (KAMPÜS-SEN) yayınladıkları bildiriyle 21 üniversite rektörünün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a destek açıklaması yapmasını eleştirdi.

Bildiride, farklı fikirlere saygı duyduklarını dile getiren sendika yetkilileri, “fikirlerin ve yargıların evrensel değerler, bilimsellik, eleştirel yaklaşım ve özgür düşünce süzgecinden geçmemesi halinde ODTÜ’yü temsil edemeyeceğini beyan ederiz” ifadeleri kullandı.

Açıklamada ayrıca “bu temel değerlerin sadece ODTÜ’nün değil tüm akademi ve bilim dünyasının vazgeçilmez prensipleri olduğunu, yüksek eğitim alanında uluslararası alanda yarışan üniversitelerimizin bu değerlerden saptıkça yıpranıp değersizleşeceğini tüm ilgililere ve kamuoyuna hatırlatmak isteriz” denildi.

İşte açıklamanın tam metni:





Bugün KKTC’deki 21 üniversitenin rektör ve temsilcilerinin imza attığı bir bildiri ile ilgili haberler yayınlanmıştır.

• ODTÜ’lüler kararlarını dış yönlendirmelerden bağımsız olarak, çıkar çatışmalarına izin vermeden, nesnel veri ve bilgiler temelinde verir, görevlerini etik değerler, bilimsel ölçütler ve yasalar ışığında sorumluluk bilinciyle yerine getirirler.

• ODTÜ’lüler bilgiye ulaşırken, araştırma yaparken ve/ya toplumsal konular söz konusu olduğunda, bir yargıya ulaşmadan önce sorgulayıcı/eleştirel bir yaklaşımla durumu objektif bir şekilde analiz ederek değerlendirmelerini oluştururlar.

Bunlar Üniversitemiz ODTÜ’nün resmi temel değerlerinden iki tanesidir. Bu değerlerin ışığında farklı görüşlere daima saygımız olduğunu, ancak fikirlerin ve yargıların evrensel değerler, bilimsellik, eleştirel yaklaşım ve özgür düşünce süzgecinden geçmemesi halinde ODTÜ’yü temsil edemeyeceğini beyan ederiz. Bu temel değerlerin sadece ODTÜ’nün değil tüm akademi ve bilim dünyasının vazgeçilmez prensipleri olduğunu, yüksek eğitim alanında uluslararası alanda yarışan üniversitelerimizin bu değerlerden saptıkça yıpranıp değersizleşeceğini tüm ilgililere ve kamuoyuna hatırlatmak isteriz.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Personel Sendikası (KAMPÜS-SEN)